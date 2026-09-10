کد خبر: 1378802
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

مقام سابق کاخ سفید: شاهد زوال عقل ترامپ هستیم

3 یک مقام سابق کاخ سفید با اشاره به اقدامات و رفتار‌های غیرمنطقی رئیس‌جمهور آمریکا به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، گفت که شاهد زوال عقل او هستند.

جوان آنلاین: سارا متیوز، معاون سابق سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا عنوان کرد: پست‌های آشفته این مرد ۸۰ ساله در صفحه شبکه اجتماعی تروث سوشال نشان می‌دهد که او در حال از دست دادن ارتباط با واقعیت است.

به گزارش ایسنا، معاون دبیر مطبوعاتی کاخ سفید در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، اظهار داشت: نه تنها حجم انبوه مطالب تولید شده توسط هوش مصنوعی که رئیس‌جمهور به صورت آنلاین به اشتراک می‌گذارد، بلکه نوع محتوایی که او منتشر می‌کند نگران‌کننده است.

وی افزود: او آنقدر از این چیز‌ها می‌گوید که ما نسبت به عجیب و غریب بودنش بی‌حس شده‌ایم. یک رئیس‌جمهور ۸۰ ساله زمان زیادی را صرف بازنشر و تولید محتوای داستان‌های تخیلی هوش مصنوعی می‌کند که او را به عنوان بزرگترین، قوی‌ترین و مهم‌ترین فرد زنده به تصویر می‌کشد. انگار واقعا داریم پوسیدگی و زوال عقل او را در زمان حال تماشا می‌کنیم.

فقط سارا متیوز نیست که در پی شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ از کاخ سفید استعفا داد و از آن زمان به منتقد سرسخت ترامپ تبدیل شده و نگرانی‌هایی را در مورد اعتیاد رئیس‌جمهور به رسانه‌های اجتماعی ابراز کرده است.

درخواست‌های متعددی برای برکناری ترامپ از قدرت از طریق متمم بیست‌وپنجم قانون اساسی مطرح شده است؛ به دلیل گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه فعالیت‌های او در شبکه اجتماعی نشان می‌دهد که برای این مقام «نامناسب» است.

برچسب ها: کاخ سفید ، ترامپ ، آمریکا
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