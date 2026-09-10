بر اساس داده‌هایی که عربستان سعودی به اوپک گزارش کرد، تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۹۰ رسید و این کاهش در حالی رخ می‌دهد که تجاوز نظامی دوباره آمریکا به ایران، مسیر‌های صادراتی از منطقه را مختل کرده است.

جوان آنلاین: ریاض به دبیرخانه اوپک اطلاع داد که تولیدش در ماه اوت، ۱.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و به ۶.۲۳۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم حتی کاهش شدیدتری را نسبت به پایین‌ترین سطح قبلی که در آوریل ثبت شد، نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، این کاهش پس از چندین ماه بهبود تولید برای بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک رخ داده و نشان دهنده تاثیر جنگ تحمیلی طولانی مدت آمریکایی صهیونی علیه ایران بر تولیدکنندگان انرژی خاورمیانه است.

قیمت آتی نفت خام برنت هفته جاری با حملات آمریکا به نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس، به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام برنت روز پنجشنبه با بیش از ۴ دلار یا ۴ درصد افزایش، به ۱۰۵ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای نفت خام آمریکا برای اولین بار از ماه مه به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید و معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با حدود ۴ دلار یا ۴.۱۵ درصد افزایش، به ۱۰۰ دلار و ۴ سنت در هر بشکه رسید.

داده‌های ردیابی نفتکش‌ها که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، نشان می‌دهد که صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت، تقریبا یک سوم کاهش یافته و به حدود ۳ میلیون بشکه در روز رسیده است که از ارقام تولید گزارش شده توسط این کشور پشتیبانی می‌کند.

عربستان سعودی به اوپک اعلام کرد که عرضه نفت خام این کشور به بازار، که شامل نفت برداشت شده از مخازن ذخیره‌سازی نیز می‌شود، در ماه اوت به ۷.۱۲۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. رقم بالاتر عرضه در مقایسه با تولید نشان می‌دهد که این کشور ممکن است از بخشی از موجودی خود استفاده کرده باشد.

بر اساس گزارش اینوستینگ، گزارش ماهانه اوپک همچنین شامل تخمین‌هایی از شرکت‌های خارجی معروف به منابع ثانویه است. این ارزیابی، تولید عربستان سعودی در ماه اوت را ۷.۲۷۶ میلیون بشکه در روز تخمین زده است که تنها کاهش اندکی نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد.