جوان آنلاین: روز نخست از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ روز پنج شنبه، ۱۹ شهریور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، تیمهای استرالیا و کرهجنوبی با شکست حریفان خود به مرحله نیمهنهایی این مسابقات صعود کردند.
نتیجه دیدارهای امروز به شرح زیر است:
تایلند صفر – استرالیا ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۹ بر ۲۵)
چین یک – کره جنوبی ۳ (۲۵ بر ۱۷، ۲۱ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۷ بر ۲۹)
تیم ملی والیبال استرالیا در مرحله نیمهنهایی به مصاف برنده دیدار ایران و چین تایپه خواهد رفت؛ بنابراین در صورت پیروزی ملیپوشان ایران برابر چین تایپه، استرالیا حریف شاگردان روبرتو پیاتزا در مرحله نیمه نهایی خواهد بود.
فردا جمعه، ۲۰ شهریور دو دیدار دیگر این مرحله برگزار خواهد شد که برنامه آن به شرح زیر است:
ساعت ۱۰؛ ایران – چین تایپه
ساعت ۱۴؛ ژاپن – هند