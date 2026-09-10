جوان آنلاین: بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا که از صبح روز سه‌شنبه به میزبانی شهر امان پایتخت اردن آغاز شده بود، عصر امروز پنجشنبه به پایان رسید.

۳۳۸ کاراته‌کا از ۲۱ کشور در این رویداد قاره‌ای حضور داشتند. ایران با ترکیب کامل در هر دو بخش کاتا و کومیته راهی اردن شده بود.

در حالی که کاروان ایران تا پایان روز دوم، رقابت نزدیکی با میزبان برای رسیدن به قهرمانی داشت، در روز سوم با درخشش دختران تیم زیر ۲۱ سال که چهار مدال طلا کسب کردند، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در پایان و در مجموع دو بخش دختران و پسران، ایران با ۱۱ طلا، ۱۲ نقره و ۸ برنز بر سکوی نخست ایستاد و در خاک اردن، سرود قهرمانی خواند.

عربستان گوی سبقت را از اردن ربود و با ۸ طلا، ۶ نقره و ۹ برنز، نایب قهرمان شد و اردن با ۷ طلا، ۲ نقره و ۱۶ برنز در جایگاه سوم ایستاد.

چین‌تایپه، مالزی، امارات، تایلند، کویت، فلسطین، قطر و تاجیکستان هم در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.