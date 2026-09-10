جوان آنلاین: بررسی تازهترین آمارهای ارائهشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس درباره روند واردات خودرو نشان میدهد که این بازار پس از یک دوره پنجساله توقف و انجماد ناشی از ممنوعیتهای وارداتی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱)، هرچند هنوز با قله تاریخی واردات در اوایل دهه ۹۰ فاصله معناداری دارد طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، اما مجددا در مسیر احیا و رشد واردات قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، طبق دادههای این گزاش؛ روند واردات خودروهای سواری طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ حاکی از آن است که بازار خودرو ایران در سال ۱۳۹۳ با ترخیص ۱۰۳ هزار و ۳۳۷ دستگاه، بالاترین رکورد تاریخی واردات را ثبت کرد، اما به دنبال بازگشت تحریمها و اعمال ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷، تیراژ واردات از ۷۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ و ۱۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷، برای سه سال پیاپی (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) به صفر مطلق رسید و در سال ۱۴۰۱ نیز تنها ۸۵۰ دستگاه وارد کشور شد.
با این حال، با آغاز سیاست آزادسازی واردات، تعداد خودروهای سواری وارداتی با جهشی معنادار از ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه در سال ۱۴۰۲، به ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و نهایتا به ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسید که نشاندهنده تثبیت نسبی جریان واردات در کانال ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه در سال است.
میانگین قیمت دلاری
همچنین آمارهای مربوط به میانگین ارزش دلاری هر دستگاه خودروی وارداتی نشان میدهد که پس از آزادسازی مجدد واردات، الگوی قیمتی دستخوش تغییر شده است به طوریکه پیش از ممنوعیت واردات و در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، میانگین قیمت گمرکی خودروها بین ۲۶ تا ۲۹ هزار دلار در نوسان بوده و پس از آزادسازی واردات، در سال ۱۴۰۲ میانگین ارزش دلاری هر خودرو به ۱۹ هزار دلار کاهش یافت که ناشی از تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی بود.
با این حال، در سالهای بعد میانگین قیمت مجددا صعودی شد؛ بهطوریکه در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۲۸۵ دلار و در سال ۱۴۰۴ با رشدی ۱۲ درصدی به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار رسیده است.
همچنین تفکیک ارزشی واردات حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴، مجموع ارزش دلاری واردات خودروهای سواری به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که بالاترین سطح ارزش واردات سواری از سال ۱۳۹۵ با ۱.۴ میلیارد دلار به شمار میرود.
در مقابل، ارزش واردات کشندهها و کامیونها که در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ با سقف ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳سهم غالب ارزش ارزی را در اختیار داشته و در سال ۱۴۰۴ با کاهشی چشمگیر به ۸۸۲ میلیون دلار رسید تا پس از چند سال، خودروهای سواری مجددا سهم اصلی ارزش ارزی را به خود اختصاص دهند.
ترخیص بیش از ۱۷ هزار خودرو برقی و هیبرید در ۷ ماهه ۱۴۰۴
در حوزه خودروهای با فناوری پاک، آمارها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۸ هزار و ۸۸۷ دستگاه خودروی پاک شامل ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودرو هیبریدی و ۱۴ هزار و ۱۶۱دستگاه تمامبرقی وارد کشور شده که این روند در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با شتاب ادامه داشته و در مجموع ۱۷ هزار و ۴۱ دستگاه شامل ۸۸۰۱ دستگاه هیبرید و ۸۲۴۰ دستگاه تمامبرقی ترخیص و وارد چرخه ناوگان شده است.