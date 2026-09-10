صادرات ذرت آرژانتین رکورد زد

صادرات ذرت آرژانتین تحت تاثیر برداشت بی‌سابقه و افزایش تقاضای جهانی، در ماه‌های اوت و سپتامبر می‌تواند به رکورد ۱۰ میلیون تن برسد.

جوان آنلاین: اختلال در صادرات اوکراین به دلیل جنگ، آسیب موج گرما به محصولات اروپا و کاهش صادرات برزیل، فرصت تازه‌ای برای صادرکنندگان آرژانتینی فراهم کرده است.

به گزارش ایسنا، آرژانتین، سومین صادرکننده بزرگ ذرت جهان، در حال پایان برداشت محصول سال زراعی سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ است. بر اساس آمار دولتی این کشور، تولید ذرت آرژانتین حدود ۷۱.۷ میلیون تن برآورد شده که نزدیک به ۲۰ درصد بیشتر از رکورد قبلی تولید در پنج سال گذشته است.

«گوستاوو ایدیگوراس»، رئیس انجمن صادرکنندگان غلات و صنایع فرآوری آرژانتین (CIARA-CEC)، گفت: ذرت این کشور در حال حاضر از نظر قیمت و حجم عرضه بسیار رقابتی است. صادرات معمول آرژانتین در ماه‌های اوت و سپتامبر حدود ۳ میلیون تن است، اما سال جاری می‌تواند به ۱۰ میلیون تن برسد.

«ایدیگوراس» گفت: افزایش تقاضای کشور‌های شمال آفریقا که از خریداران سنتی غلات اوکراین محسوب می‌شوند، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد صادرات آرژانتین است. آمار موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین (INDEC) نشان می‌دهد صادرات ذرت این کشور به شمال آفریقا در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با ۴۵ درصد افزایش، به ۶.۵ میلیون تن رسید و رشد کلی صادرات ذرت آرژانتین در این مدت ۱۵ درصد بوده است.

در میان کشور‌های شمال آفریقا، واردات ذرت آرژانتین به مراکش با رشد ۱۳۳ درصدی، به ۱.۵۵ میلیون تن رسید. واردات مصر با افزایش ۴۸ درصدی، به ۲.۴ میلیون تن رسید و واردات الجزایر نیز ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۲.۴ میلیون تن رسید.

در همین حال، حملات روسیه به زیرساخت‌های صادراتی اوکراین در منطقه اودسا، فعالیت بنادر اصلی این کشور در دریای سیاه را مختل کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، کاهش سطح آب رود دانوب بر اثر خشکسالی و موج گرمای شدید در اروپا نیز انتقال غلات اوکراین را دشوارتر کرده و صادرات این کشور از مسیر دانوب در ماه گذشته ۵۲ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، کاهش صادرات ذرت برزیل نیز به نفع آرژانتین تمام شده است. بخش قابل توجهی از تولید ذرت برزیل به جای صادرات، در صنعت رو به رشد تولید اتانول این کشور مصرف می‌شود. بر اساس آمار وزارت کشاورزی آمریکا، مصرف ذرت برزیل در سال زراعی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ با رشدی ۷.۱ درصدی، به ۹۸ میلیون تن رسید.