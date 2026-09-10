افزایش قیمت وام مسکن همزمان با رشد بورس

رشد ماه‌های اخیر شاخص بورس ظاهرا در افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن اثرگذار بوده؛ به طوری که هر برگ «تسه ۱۴۰۵» با افزایش حدود ۱۲ درصد نسبت به ابتدای شهریور به ۹۷ هزار و ۹۲۱ تومان رسیده و در حال حاضر دریافت وام ۲.۴ میلیون تومانی تقریبا ۴۷۰ میلیون تومان برای متقاضی آب می‌خورد.

جوان آنلاین: قیمت هر برگ اوراق گواهی حق تقدم خرید تسهیلات مسکن (تسه) در آخرین معاملات ثبت شده در روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ با رشد ۳ درصد نسبت به روز قبل از آن به ۹۷ هزار و ۹۲۱ تومان رسید. با توجه به اینکه برای دریافت هر ۵۰۰ هزار تومان باید یک برگه اوراق «تسه» خریداری کرد در حال حاضر هزینه دریافت وام ۲.۴ میلیون تومانی مسکن زوجین تهرانی به حدود ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، سقف تسهیلات خرید مسکن بستگان (شامل زوجین، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر، دو خواهر یا دو برادر) در شهر تهران به ۲ میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱.۶ میلیارد تومان و در سایر مناطق به ۱.۲ میلیارد تومان رسید. تا پیش از این سقف این نوع تسهیلات در تهران یک میلیارد تومان بود.

در حالت انفرادی نیز سقف تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران از ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری کشور به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. متقاضیان می‌توانند علاوه بر ارقام فوق ۴۰۰ میلیون تومان نیز وام جعاله (تعمیر) دریافت کنند.

نرخ سود ۲۲.۵ درصد در سال

همچنین در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی متقاضیان (بدون شرط خانه‌اولی بودن)، به‌ازای هر فرزندِ زیر ۲۰ سال سن (تا سقف ۴ فرزند)، مشمول ۲۵ درصد افزایش سقف تسهیلات در بخش‌های خرید مسکن (در قالب تسهیلات انفرادی و زوجین) و جعاله تعمیر خواهند بود؛ مشروط به اینکه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر و فرزند، بالای ۲.۵ نباشد.

دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن مشمول قانون جوانی جمعیت، در صورت بازپرداخت به روش ساده، حداکثر ۱۲ سال و در روش پلکانی حداکثر ۱۰ سال با نرخ سود مصوب ۲۲.۵ درصد در سال خواهد بود. اقساط ماهیانه تسهیلات ۲.۴ میلیارد تومانی نیز تا پنج سال اول حدود ۵۱.۵ میلیون تومان است.

بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی منتشرشده، قیمت هر برگ «تسه ۱۴۰۵» به ۹۷ هزار و ۹۲۱ تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با نرخ ۸۷ هزار و ۳۰۱ تومان در ابتدای شهریور، ۱۰ هزار و ۶۲۰ تومان افزایش نشان می‌دهد و معادل رشدی حدود ۱۲ درصدی است.

این افزایش در شرایطی رخ داده که سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق نیز در سال جاری از ۱.۲ میلیارد تومان به ۲.۴ میلیارد تومان افزایش یافته و به نظر می‌رسد همین دلیل تقاضا برای خرید اوراق در بین متقاضیان وام افزایش پیدا کرده است. هرچند با توجه به رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته وام ۲.۴ میلیارد تومانی تنها حدود ۱۲ متر از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد.

این موضوع باعث می‌شود وام مسکن عملاً بیشتر یک تکمیل‌کننده قدرت خرید باشد تا ابزاری برای تأمین بخش عمده قیمت خانه. افزایش سقف تسهیلات از یک سو اقدامی برای تقویت قدرت خرید خانوار محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر، افزایش قیمت اوراق می‌تواند بخشی از این اثر را خنثی کند.

آیا رشد بورس «تسه» را گران کرد؟

همزمانی رشد شاخص بورس با افزایش قیمت اوراق مسکن، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا رشد بازار سهام عامل افزایش قیمت «تسه» بوده است؟ در حال حاضر شاخص بورس به رقم بی‌سابقه ۷.۱ میلیون واحد رسیده است.

وقتی شاخص بورس در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، نقدینگی و توجه معامله‌گران به بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که اوراق تسهیلات مسکن نیز در این بازار معامله می‌شود، بهبود فضای معاملاتی می‌تواند بر حجم معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

اما برای تشخیص اینکه چه میزان از رشد قیمت «تسه» ناشی از رونق بورس و چه میزان ناشی از تقاضای واقعی متقاضیان وام بوده است، باید همزمان حجم معاملات اوراق، ارزش معاملات، تعداد متقاضیان تسهیلات و روند شاخص کل بررسی شود.