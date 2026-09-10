کد خبر: 1378704
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش قیمت وام مسکن همزمان با رشد بورس

3 رشد ماه‌های اخیر شاخص بورس ظاهرا در افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن اثرگذار بوده؛ به طوری که هر برگ «تسه ۱۴۰۵» با افزایش حدود ۱۲ درصد نسبت به ابتدای شهریور به ۹۷ هزار و ۹۲۱ تومان رسیده و در حال حاضر دریافت وام ۲.۴ میلیون تومانی تقریبا ۴۷۰ میلیون تومان برای متقاضی آب می‌خورد.

جوان آنلاین: قیمت هر برگ اوراق گواهی حق تقدم خرید تسهیلات مسکن (تسه) در آخرین معاملات ثبت شده در روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ با رشد ۳ درصد نسبت به روز قبل از آن به ۹۷ هزار و ۹۲۱ تومان رسید. با توجه به اینکه برای دریافت هر ۵۰۰ هزار تومان باید یک برگه اوراق «تسه» خریداری کرد در حال حاضر هزینه دریافت وام ۲.۴ میلیون تومانی مسکن زوجین تهرانی به حدود ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است. 

به گزارش ایسنا، سقف تسهیلات خرید مسکن بستگان (شامل زوجین، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر، دو خواهر یا دو برادر) در شهر تهران به ۲ میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱.۶ میلیارد تومان و در سایر مناطق به ۱.۲ میلیارد تومان رسید. تا پیش از این سقف این نوع تسهیلات در تهران یک میلیارد تومان بود.

در حالت انفرادی نیز سقف تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران از ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری کشور به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. متقاضیان می‌توانند علاوه بر ارقام فوق ۴۰۰ میلیون تومان نیز وام جعاله (تعمیر) دریافت کنند.

نرخ سود ۲۲.۵ درصد در سال

همچنین در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی متقاضیان (بدون شرط خانه‌اولی بودن)، به‌ازای هر فرزندِ زیر ۲۰ سال سن (تا سقف ۴ فرزند)، مشمول ۲۵ درصد افزایش سقف تسهیلات در بخش‌های خرید مسکن (در قالب تسهیلات انفرادی و زوجین) و جعاله تعمیر خواهند بود؛ مشروط به اینکه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر و فرزند، بالای ۲.۵ نباشد.

دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن مشمول قانون جوانی جمعیت، در صورت بازپرداخت به روش ساده، حداکثر ۱۲ سال و در روش پلکانی حداکثر ۱۰ سال با نرخ سود مصوب ۲۲.۵ درصد در سال خواهد بود. اقساط ماهیانه تسهیلات ۲.۴ میلیارد تومانی نیز تا پنج سال اول حدود ۵۱.۵ میلیون تومان است.

بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی منتشرشده، قیمت هر برگ «تسه ۱۴۰۵» به ۹۷ هزار و ۹۲۱ تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با نرخ ۸۷ هزار و ۳۰۱ تومان در ابتدای شهریور، ۱۰ هزار و ۶۲۰ تومان افزایش نشان می‌دهد و معادل رشدی حدود ۱۲ درصدی است.

این افزایش در شرایطی رخ داده که سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق نیز در سال جاری از ۱.۲ میلیارد تومان به ۲.۴ میلیارد تومان افزایش یافته و به نظر می‌رسد همین دلیل تقاضا برای خرید اوراق در بین متقاضیان وام افزایش پیدا کرده است. هرچند با توجه به رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته وام ۲.۴ میلیارد تومانی تنها حدود ۱۲ متر از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد.

این موضوع باعث می‌شود وام مسکن عملاً بیشتر یک تکمیل‌کننده قدرت خرید باشد تا ابزاری برای تأمین بخش عمده قیمت خانه. افزایش سقف تسهیلات از یک سو اقدامی برای تقویت قدرت خرید خانوار محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر، افزایش قیمت اوراق می‌تواند بخشی از این اثر را خنثی کند.

آیا رشد بورس «تسه» را گران کرد؟

همزمانی رشد شاخص بورس با افزایش قیمت اوراق مسکن، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا رشد بازار سهام عامل افزایش قیمت «تسه» بوده است؟ در حال حاضر شاخص بورس به رقم بی‌سابقه ۷.۱ میلیون واحد رسیده است.

وقتی شاخص بورس در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، نقدینگی و توجه معامله‌گران به بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که اوراق تسهیلات مسکن نیز در این بازار معامله می‌شود، بهبود فضای معاملاتی می‌تواند بر حجم معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

اما برای تشخیص اینکه چه میزان از رشد قیمت «تسه» ناشی از رونق بورس و چه میزان ناشی از تقاضای واقعی متقاضیان وام بوده است، باید همزمان حجم معاملات اوراق، ارزش معاملات، تعداد متقاضیان تسهیلات و روند شاخص کل بررسی شود.

برچسب ها: افزایش قیمت ، وام مسکن ، اوراق تسهیلات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

بدون شرح

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

عقب نشینی به سبک ترامپ

لولو‌های سرخرمن جنگ

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

افزایش قیمت نفت متوقف شد

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

شیطان ماهی

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

جیب‌بری در رستوران‌های ادایی

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

آموزش و پرورش بخشی حیاتی است که می‌تواند مملکت ما را نجات دهد

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

اعتراض حق مردم است، آشوب حق هیچ‌کس نیست

قیمت نفت از مرز ۹۷ دلار گذشت

امریکا راهی جز عمل به تفاهم‌نامه ندارد

منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت کالابرگ می‌شود

اردوی خارجی تیم ملی امید لغو شد

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

واردات حبوبات پس از ثبت تورم بالا

نقره‌داغ بانک‌های اخلال‌گر در بازار ارز و طلا

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

امریکا در تله مثلث نفت، بدهی و ذخایر استراتژیک

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

۱۸ شهید و ۱۴۲ مصدوم در حملات آمریکا به ایران طی ۳ روز

باد شدید و گرد و خاک در تهران/ رگبار در ارتفاعات

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

جهان در حال تماشای آمریکا بر لبه‌ پرتگاه است

طولانی‌ترین تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار