کد خبر: 1378703
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
اقتصاد » اخبار کلی

بارش باران در برخی نقاط کشور طی امروز و فردا

3 رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از تداوم بارش باران در برخی از نقاط کشور طی امروز و فردا خبر داد.

صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به وضعیت جوی نقاط مختلف کشور اظهار کرد: امروز (۱۹ شهریورماه) بارش باران در مناطقی از استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات شرق تهران ادامه دارد و همچنین در ساعات بعد از ظهر در مناطقی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شرق هرمزگان، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

وی افزود: جمعه (۲۰ شهریورماه) در ساعات بعدازظهر در شمال آذربایجان غربی، برخی مناطق آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال مرکزی، قم، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات جنوب کرمان رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد موقتی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با بیان اینکه شنبه با عبور موج بارشی از شمال غرب کشور در شمال غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی بارش رخ خواهد داد، گفت: یکشنبه (۲۲ شهریورماه) این وضعیت علاوه بر مناطق فوق برای ارتفاعات سمنان، مناطقی از خراسان شمالی و دوشنبه (۲۳ شهریورماه) برای سواحل دریای خزر و ارتفاعات سمنان پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: همچنین در ساعات بعدازظهر روز‌های شنبه و یکشنبه در ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی تاکید کرد که امروز در مناطقی از شرق، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب، روز‌های جمعه و شنبه در شمال شرق، شرق، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و روز یکشنبه در غرب، جنوب غرب، مرکز و شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، طی دو روز آینده دریای خزر خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۰ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد، گاهی وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۳۱ و ۱۸ درجه سانتیگراد و پس‌فردا (۲۱ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۱ و ۲۰ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، بارش باران ، خلیج فارس
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