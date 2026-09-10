کد خبر: 1378701
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
اقتصاد » اخبار کلی
وزیر نیرو:

۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق برطرف شده است

2 وزیر نیرو گفت: با همدلی و همراهی مردم ۲۰ هزارمگاوات ناترازی برق برطرف شده است

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی در آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع ناترازی برق کشور اظهار کرد: به لطف خدا و به همت شما مردم عزیز، در حال حاضر ۲۰ هزار مگاوات ناترازی را برطرف کرده‌ایم.

به گزارش تسنیم، وی افزود: ممکن است برخی بگویند در یک محله یا نقطه‌ای همچنان کسری وجود دارد؛ امکانات و مشکلات فنی نیز ممکن است پیش بیاید، اما کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

علی‌آبادی با اشاره به شرایط کشور در زمان اجرای این اقدامات گفت: همه این اقدامات در شرایطی انجام شد که ما در محاصره کامل بودیم و دشمن فشار سنگینی بر کشور وارد می‌کرد.

وزیر نیرو ادامه داد: بسیاری از ظرفیت‌ها و اقدامات را در دست داریم که ان‌شاءالله به بهبود وضعیت شبکه برق کشور کمک خواهد کرد.

برچسب ها: وزیر نیرو ، ناترازی برق ، استان تهران
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