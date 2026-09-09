جوان آنلاین: ترامپ که با پیامدهای اقتصادی تجاوز علیه ایران دست و پنجه نرم میکند، امروز (چهارشنبه به وقت محلی) در جمع خبرنگاران همچنین وعده داد که قیمت نفت که اکنون به دلیل تجاوز علیه ایران به شدت در حال افزایش است، پس از انتخابات میاندورهای در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵) کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، وی در پاسخ به اینکه چرا این تجاوز بی دلیل بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای آمریکا پایان خواهد یافت، مدعی شد: «آنها به شدت تلاش میکنند بر انتخابات تاثیر بگذارند تا گروهی ضعیف روی کار بیاید، آنها را به حال خود رها کند و اجازه دهد به سلاح هستهای دست پیدا کنند.»
رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: «تمام چیزی که آنها (ایران) میخواهند، سلاح هستهای است. فکر میکنم این جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت.»
خبرنگاری از ترامپ درباره حملات زیاد در تنگه هرمز سوال کرد که او مدعی شد: «این حملات توسط ما انجام شده است. شما شاهد حملات بسیار بیشتری خواهید بود.»
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان متناقض خود ادعا کرد: «ما به دنبال مذاکره با ایران نیستیم. ممکن است مذاکرهای اتفاق بیفتد، اما این چیزی نیست که ما به دنبال آن باشیم.»
وی مدعی شد: «در ابتدا میخواستم توافقی انجام دهم، اما اکنون به دنبال آن نیستیم. شاید مذاکراتی انجام شود، اما این چیزی نیست که در حال بررسی آن باشیم.»
ترامپ در حالی که از عدم مذاکره با ایران سخن میگوید، ادعا کرد: «من خیلی فراتر از یک توافق هستهای پیش میروم. موضوعات بسیار بیشتری از مساله هستهای وجود دارد.»
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: «ما قطعا توافق هستهای را خواهیم داشت و این موضوع ۹۹.۹ درصد قطعی است، اما مسائل بسیار دیگری نیز روی میز خواهد بود.»
خبرنگاری از ترامپ که پیش از عزیمت به شهر دالاس در ایالت تگزاس و محل برگزاری «مجمع ملی جمهوریخواهان» به پرسشهای خبرنگاران پاسخ میداد، پرسید که «شما هفتههاست که میگوئید قیمتهای نفت و گاز قرار است کاهش یابد. اکنون نفت دوباره بالای ۱۰۰ دلار رفته است. چگونه این موضوع را برای آمریکاییها توضیح میدهید؟» که رئیس جمهوری آمریکا که به دلیل افزایش قیمت نفت، بنزین و گازوئیل در آمریکا بسیار تحت فشار است، مدعی شد: «بسیار ساده است. تنها کاری که باید بکنید این است که بگوئید، آیا میگذارید ایران سلاح هستهای داشته باشد؟»
ترامپ سپس در پاسخ به پرسش خود ادعا کرد که پاسخ این پرسش «نه» است و بار دیگر ادعاهای خود درباره وضعیت اقتصادی ایران را تکرار کرد.
وی به مردم آمریکا که این روزها پیامدهای اقتصادی تجاوز بی دلیل او علیه ایران را تحمل میکنند، بار دیگر وعده داد که قیمت بنزین پس از انتخابات میاندورهای کشورش به زیر ۲ دلار برای هر گالن خواهد رسید.
رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: «بلافاصله بعد از انتخابات میاندورهای قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. درباره بنزین، قیمت را به زیر ۲ دلار در هر گالن میرسانیم! البته این کار کمی بیشتر از انتخابات میاندورهای زمان خواهد برد.»
ترامپ درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز گفت: «ما گفت وگوی خیلی خوبی با (ولادیمیر) پوتین (رئیس جمهوری روسیه) داشتیم. او میخواهد به یک توافق برسد. اگر زلنسکی (رئیس جمهوری اوکراین) هم بخواهد به توافق برسد، خیلی خوب خواهد بود.»
رئیس جمهوری آمریکا که وعده پایان جنگ اوکراین را داده بود، اکنون در توجیه ناکامی خود مدعی شد: مانع اصلی، دو نفری هستند که از یکدیگر متنفرند. بیشتر از هر چیز دیگری، مساله این است که این دو نفر (پوتین و زلنسکی) از هم متنفرند. این دو نفر از جنگیدن خسته شدهاند.»
سردرگمی به یکی از مهمترین ضعفهای سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال ایران تبدیل شده و نبود یک «هدف راهبردی ثابت» به عنوان یکی از محورهای همین سردرگمی از سوی سیاستمداران و رسانههای آمریکایی مطرح میشود.
رفتارهای متناقض ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا گویای این است که او بیشتر به دنبال روایت سازی پیرامون پیروزی ادعایی خود در تجاوز بی دلیل علیه ایران است؛ سیاستی که عملا به تعمیق بیاعتمادی تهران و شانه خالی کردن مکرر واشنگتن از وفای به عهد در توافقهای امضا شده به دست رئیس جمهور این کشور منتهی شده است.
رویکرد ترامپ در قبال ایران باعث ناامیدی بخشی از جمهوریخواهان خسته از جنگ شده است؛ گروهی که در مقاطعی جیدی ونس معاون رئیسجمهور و شماری از فعالان سیاسی را نیز شامل میشد و نسبت به طولانی شدن جنگ و پیامدهای آن بر قیمت سوخت و انتخابات میان دورهای نگران هستند.