بستری کودکان زیر ۷ سال رایگان است

جوان آنلاین:‌به گفته رئیس مرکز طبی کودکان، مصوبه دولت شهید رئیسی برای درمان کودکان زیر هفت سال همچنان در مراکز دولتی اجرا می‌شود.

روح‌الله شیرزادی، رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان اظهار کرد: مرکز طبی کودکان قطب علمی اطفال کشور است و هر ساله پذیرای دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی بسیاری است. سال گذشته جزو بیمارستان‌های برتر کشور در حوزه پژوهشی و آموزشی شدیم. بیمارستان دید بسیار مثبتی به پژوهشگران جوان دارد و این محققان آخرین یافته‌های علمی را در حوزه بیماری‌های کودکان در همایش پیش‌رو ارائه خواهند کرد.

وی ادامه داد: در مهرماه، هزارمین پیوند مغز استخوان را در بیمارستان مرکز طبی کودکان جشن خواهیم گرفت. این تنها یک عدد ساده نیست، بلکه امید را به زندگی هزار خانواده بازگردانده است.

شیرزادی در مورد علت عدم پوشش رایگان بخشی از هزینه‌های درمان کودکان زیر هفت سال در برخی بیمارستان‌های دولتی و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات حاصل از این خدمات به بیمارستان‌ها گفت: در بیمارانی که به صورت سرپایی و غیراورژانسی مراجعه می‌کنند، مبلغ جزئی پرداخت می‌شود، اما در تمامی بیمارستان‌های دولتی، درمان بستری کودکان زیر هفت سال که کد ملی داشته و ایرانی باشند، رایگان است. اکنون دریافت از سامانه تأمین اجتماعی تقریباً به‌روز است و مشکلی در بیمارستان مرکز طبی کودکان نداریم، اما در سایر مراکز ممکن است از شش ماه تا یک سال در کشور تأخیر در پرداختی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۲۰ بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان در سراسر کشور داریم، تصریح کرد: در بخش بستری، بیمار زیر هفت سالی که بیمه پایه داشته باشد، تمام خدمات را به طور رایگان در بیمارستان‌های کودکان دریافت می‌کند.

رئیس مرکز طبی کودکان در خصوص اسکان برخی همراهان بیماران در چادر در اطراف بیمارستان، درباره وجود همراه‌سرا‌ها توضیح داد: حدود ۹۰ درصد بیمارانی که ارجاع می‌شوند از شهرستان‌ها مراجعه می‌کنند و تهرانی نیستند. اکثر بیماران مرکز طبی کودکان نیازمند درمان‌های فوق‌تخصصی هستند که به این مرکز ارجاع شده‌اند و ممکن است این خدمات در شهرستان‌ها نباشد که بیمار به همین دلیل به تهران ارجاع داده می‌شود. برای رفع مشکل اسکان همراهان بیماران، اکنون همراه‌سرا داریم که در اختیار پدر و مادر بیمار کودک قرار می‌گیرد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که جایی برای اسکان سایر اعضای خانواده وجود ندارد. برخی بیماران با خاله، عمه یا دایی مراجعه می‌کنند که حضور آنها در کنار بچه ضروری نیست و مادر کودک در بخش مستقر می‌شود و پدر و مادر نیز می‌توانند از همراه‌سرا استفاده کنند، اما به دلیل حجم بالای مراجعات، امکان استقرار و اسکان سایر اعضای خانواده به جز والدین در همراه‌سرا‌ها وجود ندارد.

وی درباره بازسازی بیمارستان نیز گفت: اکنون ۳۸۰ تخت فعال داریم و مرکز طبی بزرگ‌ترین بیمارستان اطفال تهران است، اما پیگیر افزایش تخت در بیمارستان مرکز طبی کودکان هستیم و پروژه ساخت مرکز طبی کودکان را داریم که یک بخش از بیمارستان تخریب و یک پروژه ۸۰۰ تا هزارو۲۰۰ تخت‌خوابی جایگزین این بیمارستان شود که از خیرین دعوت می‌کنیم از این پروژه حمایت کنند تا تخت‌های تخصصی در اختیار اطفال قرار گیرد.

وی همچنین درباره شیوع ویروس کرونا در بین کودکان توضیح داد: اخیراً از بین ۴۰۰ تستی که در مرکز طبی کودکان انجام شده بود، فقط ۱۵ مورد تست مثبت کرونا داشتیم که شدت زیادی نیز نداشته‌اند و باعث مرگ و بستری نشده‌اند و از این جهت در زمینه آنفلوآنزا و کرونا دوره آرامی را سپری می‌کنیم، اما ممکن است تا یک و نیم ماه آینده در حوزه این بیماری‌های تنفسی مواردی از ابتلا را شاهد باشیم. وی با بیان اینکه کشور از لحاظ سوءتغذیه در کودکان مشکل حادی ندارد، گفت: بیشتر مشکلات اکنون مربوط به الگوی نامناسب تغذیه و غذا‌های ناسالمی است که ممکن است منجر به چاقی کودکان شوند.

رئیس مرکز طبی کودکان با بیان اینکه ناترازی دارو‌ها همواره در کشور وجود داشته است، خاطرنشان کرد: در روز‌های گذشته درجاتی از ناترازی در آنتی‌بیوتیک‌های موردنیاز کودکان را داشتیم، اما سعی شده این کمبود‌ها مدیریت شود و بتوانیم از دارو‌های موجود، حداکثر استفاده را داشته باشیم.