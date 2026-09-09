امریکا از هرمز تا اردن زیر آتش موشکی ایران

جوان آنلاین:‌در پی حملات امریکا به نفتکش‌ها، ایران نیز در واکنش به این اقدامات، قدرت نظامی خود را در دو جبهه به نمایش گذاشت. نیرو‌های مسلح ایران در خلیج فارس دو ناوشکن امریکایی را هدف قرار دادند و هم‌زمان با شلیک چندین موشک به پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی این کشور در خاک اردن، خساراتی به آنها وارد کردند؛ اقدامی که نگرانی مقامات واشینگتن را نسبت به توان پاسخگویی تهران، بیش از پیش افزایش داده است.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، هر روز ادعا می‌کند قدرت نظامی ایران از بین رفته و این کشور دیگر تهدیدی برای کشور‌های منطقه نیست، برخلاف این ادعاها، هرچه جنگ طولانی‌تر می‌شود، شگفتانه‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی نیز بیشتر و ابعاد توانمندی‌های نظامی ایران آشکارتر می‌شود.

پس از شکار یک زیرسطحی پیشرفته امریکا در تنگه هرمز توسط نیرو‌های مسلح ایران، امریکا نیز ساعاتی پس از انتشار این خبر، مدعی شد که به پنج نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک حمله کرده است. در واکنش به این حملات، نیرو‌های مسلح بلافاصله در جبهه‌های مختلف، ضربات سنگینی به دشمن متجاوز وارد کرد.

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با موشک‌های قدرتمند بالستیک، ناوشکن‌های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشک‌های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد که در اثر این حمله، خسارات قابل‌توجهی به این شناور‌ها وارد شد.

این در حالی است که در روز‌های اخیر، نیرو‌های مسلح ایران توانسته‌اند ابعاد حملات خود را به نزدیک ناو‌های امریکایی مستقر در دریای عمان و اقیانوس هند گسترش دهند؛ تا جایی که ناو‌های هواپیمابر و کشتی‌های جنگی امریکا مجبور شده‌اند برای در امان ماندن از این حملات موشکی، وضعیت خود را تغییر دهند.

اردن در سیبل موشک‌های ایرانی

هم‌زمان، نیرو‌های مسلح، مواضع امریکا در خاک اردن را نیز با تعدادی موشک مورد هدف قرار دادند. رسانه عراقی «نایا» بامداد چهار‌شنبه گزارش داد که در پی اصابت موشک‌های بالستیک ایرانی، انفجار‌هایی در پایگاه امریکا در اردن رخ داده است. بر این اساس، سامانه‌های پدافندی امریکایی در اردن برای رهگیری موشک‌های ایرانی فعال شده، اما آنها با موفقیت به اهداف خود اصابت کرده و باعث انفجار‌های مهیبی شدند. همچنین گفته می‌شود که ارتش اردن به دلیل ناتوانی سامانه‌های پدافندی امریکایی، جنگنده‌های نیروی هوایی را برای رهگیری موشک‌های بالستیک ایرانی به پرواز درآورده بود. طبق گزارش‌های دریافتی، پایگاه‌های هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن»، اهداف حملات موشکی تنبیهی ایران بودند.

منابع محلی همچنین تصاویری از فرود موشک‌های ایرانی با کلاهک‌های بارشی بر سر تروریست‌های امریکایی در منطقه «العقبه» در اردن و شکست سامانه‌های پدافندی منتشر کردند. بر اساس گزارش‌ها، حداقل ۴۰ فروند موشک بالستیک بارشی ایرانی به سمت پایگاه‌های امریکایی در اردن پرتاب شده و سامانه پدافندی «پاتریوت» نیز حداقل ۱۱۰موشک رهگیر شلیک کرد که اکثراً ناموفق بودند.

پیش از حملات امریکا به نفتکش‌ها، سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا هشدار داده بود که اگر دشمن امریکایی دست از پا خطا کند، مواضع این کشور در منطقه را هدف قرار خواهند داد. در ماه‌های اخیر، سپاه پاسداران بار‌ها پایگاه‌های امریکا در اردن را هدف قرار داده و توانسته خسارات قابل‌توجهی به تجهیزات این کشور وارد کند. با توجه به اینکه قدرت تخریبی و برد موشک‌های ایرانی نسبت به دوره پیش از جنگ افزایش یافته است، پدافند‌های امریکا نیز در رهگیری این موشک‌ها ناکام مانده‌اند. این مسئله، در شرایطی که ۸۰ درصد موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت امریکا مصرف شده، می‌تواند آسیب‌های جدی به نظامیان و تجهیزات امریکایی در منطقه وارد کند.



نگرانی در واشینگتن از قدرت‌نمایی ایران

از آنجا که دامنه عملیات ایران روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و تمام تأسیسات امریکایی در منطقه در تیررس موشک‌های بالستیک قرار دارند، این مسئله موجی از نگرانی را در میان دولتمردان واشینگتن ایجاد کرده است.

وال استریت ژورنال در گزارشی از نگرانی واشینگتن نسبت به افزایش حملات موشکی تنبیهی ایران علیه کشتی‌های جنگی امریکایی در آب‌های خلیج فارس خبر داد. این روزنامه به نقل از مقامات مطلع امریکایی نوشت: «ایران روز دو‌شنبه حمله دیگری را علیه کشتی‌های نیروی دریایی امریکا انجام داد، اما ارتش ایالات متحده علناً آن را تأیید نکرده است». این منابع ناشناس به وال استریت ژورنال گفتند: «این حمله در ادامه حملات موشکی بالستیک ایران علیه یک ناو هواپیمابر و ناوشکن موشک‌انداز امریکایی در آخر هفته انجام شد، هرچند هیچ کشتی امریکایی مورد اصابت قرار نگرفت». در این گزارش آمده است: مقامات امریکایی می‌گویند این حملات نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است مبنی بر اینکه ایران به طور فزاینده‌ای از سلاح‌های پیشرفته استفاده می‌کند. این منابع همچنین افزودند که واشینگتن نگران است که ایران احتمالاً از چین یا روسیه برای یافتن موقعیت کشتی‌های جنگی امریکایی کمک دریافت کند.

از سوی دیگر، سی‌ان‌ان دیروز گزارش داد که آسیب‌پذیری پایگاه‌های امریکا در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران، پنتاگون و نهاد‌های اطلاعاتی امریکا را به بررسی تغییر آرایش نظامی در خاورمیانه و حتی انتقال بخشی از تأسیسات به زیر زمین واداشته است.