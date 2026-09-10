کد خبر: 1378609
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۴:۴۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با مهدی انجیدنی مدیر شبکه اجتماعی ویراستی

تسهیم درآمد محتوا به خاطر تعارض منافع اجرا نمی‌شود!

1 قطعاً نهاد‌های نظارتی مانند مجلس باید به موضوع ورود کنند و خواستار اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیم درآمد محتوا شوند، زیرا مزیت‌های این امر در نهایت به نفع اقتصاد ملی و کشور است. ورود رئیس‌جمهور به موضوع نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد

جوان آنلاین: قطعاً نهاد‌های نظارتی مانند مجلس باید به موضوع ورود کنند و خواستار اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیم درآمد محتوا شوند، زیرا مزیت‌های این امر در نهایت به نفع اقتصاد ملی و کشور است. ورود رئیس‌جمهور به موضوع نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. 
 
سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا که در بهمن ۱۴۰۳ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و یک‌سال پیش ابلاغ شد، پاسخی ساختاریافته به نابرابری آشکار در زنجیره ارزش فضای مجازی کشور است. 
تولیدکنندگان محتوای بومی از درآمد هنگفت حاصل از ترافیک اینترنت سهمی نمی‌برند و این سود به جیب اپراتور‌های اینترنت می‌رود. این سند با هدف تمهید اقتصاد محتوا و ایجاد جهش در تولید محتوای بومی فاخر تدوین شده است. 
اجرای این سند از چند منظر حیاتی است. نخست، اجرای دقیق این مصوبه باعث ایجاد عدالت اقتصادی با توزیع عادلانه درآمد بین تمام کنشگران زنجیره ارزش محتوا می‌شود. دوم، کاهش وابستگی به محتوای خارجی که هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد محتوای دیجیتال مصرفی در برخی حوزه‌ها را تشکیل می‌دهد نیز از دیگر دلایل ضرورت اجرای این مصوبه است. سوم، اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری به گونه‌ای که مصرف ترافیک داخلی برای اپراتور‌ها در اولویت قرار گیرد نیز بر ضرورت اجرای این مصوبه اضافه کرده است. 
اجرای سند راهبردی تسهیم درآمد محتوا نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق اقتصاد دیجیتال بومی، عدالت اجتماعی و حفظ استقلال فرهنگی در عصر ارتباطات است. 
مهدی انجیدنی، مدیر شبکه اجتماعی ویراستی، در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا با منافع عده‌ای در تعارض است و به همین دلیل اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: واقعیت این است که بر اثر مصوبه مورد بحث، قرار است تولیدکنندگان محتوا از درآمد حاصله سهم ببرند. این بدان معناست که درآمد برخی کم می‌شود. به همین دلیل ساده، تاکنون اجرای مصوبه مورد بحث به تأخیر افتاده است. 
وی ادامه داد: همانطور که کارشناسان همگی تأکید می‌کنند، موضوع تولید محتوای با کیفیت در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نمی‌توان انتظار داشت که برخی در راه رضای خدا به تولید محتوای خوب بپردازند و آن را در فضای مجازی منتشر کنند. 
مدیر شبکه اجتماعی ویراستی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم نسبت استفاده از ترافیک داخلی افزایش پیدا کند، راهکارش این است که به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبادرت شود، اما تعارض منافع عده‌ای مانع از این کار است. 
انجیدنی گفت: اجرای سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی، زمینه‌ساز بهره‌مندی تولیدکنندگان محتوا از درآمد حاصل از تولیدات‌شان است. این امر به افزایش عدالت اجتماعی در جامعه کمک می‌کند. 
وی ادامه داد: وقتی افراد بدانند که در ازای تولید محتوای با کیفیت درآمدی کسب می‌کنند، انگیزه پیدا می‌کنند که تلاش بیشتری در این راستا داشته باشند. همین امر، زمینه‌ساز تولید محتوای باکیفیت در کشور می‌شود. 
انجیدنی گفت: اگر قرار است فرهنگ بومی و ایرانی را در کشور ترویج کنیم، نیازمند ابزار‌هایی هستیم. باید در این زمینه تنظیم‌گری صورت بگیرد. وقتی تمام منافع حاصل از تولید محتوا به جیب اپراتور‌های اینترنت می‌رود، انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان محتوا باقی نمی‌ماند که فعالیت مؤثری در این زمینه داشته باشند. 
وی ادامه داد: سهم بردن تولیدکنندگان محتوا از منفعت اقتصادی حاصل از تولیدات، در دنیا نیز سابقه دارد و مختص ایران نیست. به طور مثال، کسی که محتوایی را در یوتیوب منتشر می‌کند، به ازای هر تماشا و ترافیک اینترنت مصرف‌شده، درآمدی کسب می‌کند. 
مدیر شبکه اجتماعی ویراستی خاطرنشان کرد: فضای مجازی یک بستر نوین است و باید دولت به تنظیم قواعد درست در این زمینه بپردازد. اجرای دقیق مصوباتی که در این زمینه تدوین می‌شوند، می‌تواند کمک‌کننده باشد. 
انجیدنی گفت: تا وقتی دستگاه‌های مجری مجاب نشوند که باید به اجرای مصوبات قانونی از جمله تسهیم درآمد محتوا بپردازند، عملاً تنظیم‌گری در حوزه تولید محتوا در کشور اتفاق نمی‌افتد. 
وی ادامه داد: تحقق اهدافی همچون ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی، تحقق‌بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی در کشور، مزیت‌بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی در جهت تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف، در گروی اجرای دقیق سند راهبردی تسهیم درآمد محتواست. در غیر این صورت، اهداف تعیین‌شده در حد حرف و شعار باقی می‌مانند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مجلس ، فضای مجازی ، محتوا
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