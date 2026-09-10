مراعات اخلاق به مثابه امری اجتماعی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «شرح حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر دعای مکارم الاخلاق با محوریت سلسله جلسات سال ۱۳۵۲ شمسی» را در خویش دارد. این مجموعه از سوی مؤسسه ایمان جهادی (صهبا)، تنظیم، پاورقی نگاری و منتشر شده است. تارنمای ناشر در باب مضمون و محتوای این کتاب اشارت به نکات پی آمده را ضروری دیده است:

«کتاب شرح حدیث مکارم اخلاق، مجموعه‌ای است که انتشارات صهبا آن را از دل سخنرانی‌ها و شرح‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حدیثی از امام صادق (ع) گردآوری کرده است؛ حدیثی که در آن، مکارم اخلاقی در ۱۰ عنوان معرفی و احصا می‌شود. محور اصلی اثر، اخلاق به‌عنوان امری صرفاً فردی نیست، بلکه نشان می‌دهد هر صفت چگونه در رفتار اجتماعی، تصمیم‌گیری، نوع مواجهه با دنیا و حتی کیفیت دینداری اثر می‌گذارد. در مقدمه و بخش‌های آغازین، بحث از اصلاح نفس، تزکیه و نسبت میان ایمان، عمل و خودسازی مطرح می‌شود و از همان ابتدا روشن است که کتاب می‌خواهد اخلاق را از سطح توصیه‌های پراکنده بالاتر ببرد و به آن صورتی پیوسته و قابل‌فهم بدهد. کتاب شرح حدیث مکارم اخلاق در فصل‌های متعدد خود، به موضوعاتی مانند یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت و مروّت می‌پردازد و در ادامه، راستی و امانتداری را نیز در امتداد همین بحث‌ها مورد توجه قرار می‌دهد. فهرست کتاب نشان می‌دهد که هر خصلت از چند زاویه بررسی شده است. مثلاً در بخش یقین هم از طلب و مراقبت از ایمان سخن می‌رود هم از نسبت آن با شناخت اسلام و هم از ثمراتش در عمل و رضایت به تقدیر الهی. در بخش قناعت نیز فقط ستایش کم‌مصرفی دیده نمی‌شود، بلکه مرز قناعت با رکود، نسبت آن با کفاف و اقتصاد و نقش آن در تنظیم مصرف نیز توضیح داده می‌شود. در بخش یقین، بحث بر سر باور اثرگذار و مراقبت از آن است؛ در بخش قناعت، مرز میان مصرف سنجیده و حرص روشن می‌شود و در فصل‌های بعدی، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت و مروت از زاویه‌های مختلف بررسی می‌شوند. مسیر کلی کتاب، از درون انسان شروع می‌شود و به رفتار اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، راستگویی و امانتداری می‌رسد. همین شیوه در فصل‌های دیگر هم ادامه دارد و باعث می‌شود تا کتاب، از حالت مجموعه‌ای از پند‌های جدا از هم بیرون بیاید و به تصویری گسترده‌تر از اخلاق برسد. دلایل و ضرورت‌های خواندن کتاب شرح حدیث مکارم اخلاق را می‌توان اینطور خلاصه کرد: این کتاب ۱۰ خصلت اخلاقی را به‌صورت جداگانه و با شرح تفصیلی کنار هم قرار می‌دهد/کتاب نسبت میان باور، اخلاق و عمل را روشن می‌کند و نشان می‌دهد که صفات اخلاقی فقط مفاهیم ذهنی نیستند و باید در عمل خود را نشان دهند/بخش قناعت، یقین و صبر از زاویه‌هایی طرح شده‌اند که به فهم دقیق‌تر مصرف، پایداری و خودمهارگری کمک می‌کند/فهرست جزیی فصل‌ها امکان می‌دهد تا هر موضوع از چند جهت دنبال شود، نه فقط در حد یک تعریف کوتاه/کتاب، اخلاق را به عرصه اجتماع، مسئولیت، گفتار و امانتداری پیوند می‌دهد و آن را محدود به خلوت فردی نمی‌گذارد.»