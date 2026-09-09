بالاگرفتن جنجال بر سر ۷ اکتبر؛ نتانیاهو خواستار حذف گزارش هاآرتص و عذرخواهی شد

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به وکلای خود دستور داده است علیه روزنامه «هاآرتص» به اتهام افترا شکایت کنند و گزارش این روزنامه مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی درباره عملیات بزرگ حماس، پیش از هفتم اکتبر (طوفان الاقصی) را رد کرد.

جوان آنلاین: نتانیاهو پیش از طرح شکایت افترا به ارزش بیش از ۲.۵ میلیون شکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) نامه‌ای هشدارآمیز به «هاآرتص» و روزنامه‌نگاران آن، «شلومی الدار»، «روتی یووال» و «اوری میسگاو ارسال کرده بود.

هشدار نتانیاهو به هاآرتص پس از آن صورت گرفت که این روزنامه روز سه‌شنبه فاش کرد که نتانیاهو حدود یک هفته و نیم پیش از عملیات طوفان الاقصی از نیات «یحیی السنوار»، رهبر وقت جنبش حماس در نوار غزه، مطلع شده بود، اما این اطلاعات را به رؤسای نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی منتقل نکرده است.

هاآرتص همچنین در این گزارش مدعی شده بود که نتانیاهو در آن مقطع یک گفت‌وگوی ۴۵ دقیقه‌ای با رئیس امارات متحده عربی داشته و در جریان این تماس درباره اقدام بزرگی که حماس در حال برنامه‌ریزی برای آن بوده، هشدار دریافت کرده است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در نامه هشدار خود به طور کامل این ادعاها را رد و آنها را «کاملاً دروغ، ساختگی، بی‌اساس و تحریفی مغرضانه» خواند.

نتانیاهو همچنین مدعی شد که هیچ تماس یا هشداری درباره عملیات حماس، نه از سوی رئیس امارات متحده عربی و نه از سوی مصر، دریافت نکرده است.

در این نامه همچنین ادعا شده که انتشار این گزارش با هدف آسیب زدن به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و تأثیرگذاری نادرست بر نتایج انتخابات صورت گرفته است.

نتانیاهو در ادامه از هاآرتص خواست مقاله موردنظر را از تمامی بسترهای دیجیتال، وب‌سایت روزنامه و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی این روزنامه و روزنامه‌نگاران آن حذف کند.

وی همچنین خواستار انتشار یک عذرخواهی و تکذیبیه برجسته در صفحه اول روزنامه و تیتر اصلی پایگاه اینترنتی هاآرتص شده است؛ تکذیبیه‌ای که بر اساس نامه هشدار، باید به شکلی منتشر شود که پیشاپیش به تأیید وکلای نتانیاهو رسیده باشد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علاوه بر این خواسته‌ها، مطالبه پرداخت یک میلیون شکل برای حل‌وفصل خارج از دادگاه را مطرح کرده و به هاآرتص و روزنامه‌نگاران این روزنامه ۷۲ ساعت فرصت داده است تا تمامی خواسته‌های وی را اجرا کنند.

بر اساس متن نامه، در صورت عدم پذیرش این خواسته‌ها در مهلت تعیین‌شده، بدون ارسال دادخواستی با مطالبه غرامتی حدود ۲.۵ میلیون شکل، علاوه بر هزینه‌های حقوقی و حق‌الوکاله، علیه روزنامه و روزنامه‌نگاران آن مطرح خواهد شد.

با وجود تهدید حقوقی نتانیاهو، هاآرتص اعلام کرده است که همچنان بر گزارش خود پایبند است.

تأیید بخشی از افشاگری هاآرتص از سوی مقام اطلاعاتی امارات

در همین حال، روزنامه «یدیعوت آحارنوت» روز چهارشنبه گزارش داد که یک مقام ارشد اطلاعاتی امارات، بخشی از افشاگری مطرح‌شده در گزارش هاآرتص را تأیید کرده است.

بر اساس این گزارش، یک منبع ارشد اطلاعاتی امارات که نامش فاش نشده و با جزئیات بخش محرمانه روابط میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی و همچنین تماس‌های میان دو طرف پیش از هفتم اکتبر آگاهی دارد، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با این روزنامه تأیید کرده است که امارات در آن زمان به رژیم صهیونیستی درباره احتمال اقدام «قابل توجه و قریب‌الوقوع» حماس علیه آن هشدار داده بود.

این مقام اطلاعاتی گفته است اطلاعات مذکور از یک منبع «بسیار موثق» دریافت شده و مقام‌هایی که آن را در امارات دریافت کرده بودند، موضوع را «بسیار جدی» گرفته‌اند.

به گفته این منبع، هشدار مذکور مدت کوتاهی پیش از عملیات منتقل شده بود و محتوای آن نشان می‌داد که چنین اقدامی می‌تواند «خیلی زود» رخ دهد، هرچند وی از ذکر تاریخ دقیق این اقدام خودداری کرده است.

این مقام از ارائه جزئیات بیشتر درباره ماهیت اطلاعات منتقل‌شده خودداری کرده و همچنین درباره نحوه انتقال این اطلاعات به رژیم صهیونیستی و اینکه آیا هشدار مذکور در قالب تماس تلفنی میان «محمد بن‌زاید»، رئیس امارات، و نتانیاهو منتقل شده است یا خیر، اظهار نظر نکرده است.

یدیعوت آحارنوت تأکید کرده است که اظهارات این مقام، دست‌کم بخشی از افشاگری هاآرتص را تأیید می‌کند.

در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در واکنشی محتاطانه اما صریح اعلام کرده است که دولت این کشور به «گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات میان رهبران کشورها» پاسخ نمی‌دهد.

این مقام اماراتی با اشاره به سیاست ابوظبی پس از ۷ اکتبر گفت، فعالیت‌های امارات متحده عربی از زمان آغاز جنگ همواره با هدف کاهش تنش، برقراری ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت دنبال شده است.

وزارت امور خارجه امارات همچنین اعلام کرده است که نهادهای دولتی این کشور و رژیم صهیونیستی از زمان برقراری روابط میان دو طرف، کانال‌های ارتباطی باز و مستقیمی را حفظ کرده‌اند و در صورت لزوم، اطلاعات مربوطه میان نهادهای ذی‌ربط منتقل شده و همچنان منتقل می‌شود.