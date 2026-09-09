جوان آنلاین: سفیر چین در قاهره با انتشار یک پست تاکید کرد که رئیس جمهور این کشور یک پیشنهاد چهار ماده ای برای ایجاد ساختار امنیتی جدید در منطقه ارائه کرده است.

به گزاش مهر، رئیس جمهور چین در این پیشنهاد خود تاکید کرده است:

۱. برای تقویت امنیت مشترک در منطقه باید تلاش ها برای ایجاد نیروی محرکه داخلی در راستای تحقق امنیت مشترک افزایش یابد. ملت های منطقه باید همچنان خودشان اداره امور را در دست داشته باشند و مداخله خارجی مردود است. چین از کشورهای منطقه در راستای تقویت گفت و گوها درباره صلح و امنیت و بررسی راه های ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در خاورمیانه حمایت می کند تا کشورهای منطقه سرنوشت خود را به دست خود رقم بزنند.

۲. برای پیشبرد امنیت مشترک در منطقه باید رویکردی جامع اتخاذ شود. با توجه به کانون های تنش متعدد در خاورمیانه و ارتباط نزدیک میان آنها باید برای یافتن راه حل های فراگیر تلاش کرد. مسئله فلسطین همچنان محور اصلی خاورمیانه است و نباید هرگز نادیده گرفته یا به حاشیه رانده شود.

۳. باید از طریق توسعه، پایه های امنیت مشترک تقویت شود. تحقق صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه در درجه نخست به توسعه وابسته است. چین آماده است با کشورهای منطقه برای حفاظت از امنیت مسیرهای کشتیرانی بین المللی و افزایش تدریجی اعتماد متقابل و از بین بردن ریشه های اصلی درگیری همکاری کند.

۴. برای تحقق امنیت مشترک در منطقه باید هماهنگی بین المللی تقویت شود. منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل باید مبنای اصول اساسی برای رسیدگی به امور خاورمیانه باشند. جامعه بین الملل به ویژه قدرت های خارجی باید از اعمال استانداردهای دوگانه در قبال خاورمیانه دست بردارند، به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند و از صلح و ثبات در منطقه حمایت کنند.