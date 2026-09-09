کد خبر: 1378534
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

پیشنهاد ۴ ماده‌ای چین برای ایجاد ساختار امنیتی جدید در منطقه

چین رئیس جمهور چین با ارائه یک پیشنهاد ۴ ماده ای برای تحقق امنیت در منطقه بر مخالفت این کشور با مداخله خارجی در غرب آسیا تاکید کرد.

جوان آنلاین: سفیر چین در قاهره با انتشار یک پست تاکید کرد که رئیس جمهور این کشور یک پیشنهاد چهار ماده ای برای ایجاد ساختار امنیتی جدید در منطقه ارائه کرده است.

به گزاش مهر، رئیس جمهور چین در این پیشنهاد خود تاکید کرده است:

۱. برای تقویت امنیت مشترک در منطقه باید تلاش ها برای ایجاد نیروی محرکه داخلی در راستای تحقق امنیت مشترک افزایش یابد. ملت های منطقه باید همچنان خودشان اداره امور را در دست داشته باشند و مداخله خارجی مردود است. چین از کشورهای منطقه در راستای تقویت گفت و گوها درباره صلح و امنیت و بررسی راه های ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در خاورمیانه حمایت می کند تا کشورهای منطقه سرنوشت خود را به دست خود رقم بزنند.

۲. برای پیشبرد امنیت مشترک در منطقه باید رویکردی جامع اتخاذ شود. با توجه به کانون های تنش متعدد در خاورمیانه و ارتباط نزدیک میان آنها باید برای یافتن راه حل های فراگیر تلاش کرد. مسئله فلسطین همچنان محور اصلی خاورمیانه است و نباید هرگز نادیده گرفته یا به حاشیه رانده شود.

۳. باید از طریق توسعه، پایه های امنیت مشترک تقویت شود. تحقق صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه در درجه نخست به توسعه وابسته است. چین آماده است با کشورهای منطقه برای حفاظت از امنیت مسیرهای کشتیرانی بین المللی و افزایش تدریجی اعتماد متقابل و از بین بردن ریشه های اصلی درگیری همکاری کند.

۴. برای تحقق امنیت مشترک در منطقه باید هماهنگی بین المللی تقویت شود. منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل باید مبنای اصول اساسی برای رسیدگی به امور خاورمیانه باشند. جامعه بین الملل به ویژه قدرت های خارجی باید از اعمال استانداردهای دوگانه در قبال خاورمیانه دست بردارند، به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند و از صلح و ثبات در منطقه حمایت کنند.

برچسب ها: امنیت منطقه ، چین ، رئیس جمهور چین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

بدون شرح

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

لولو‌های سرخرمن جنگ

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عقب نشینی به سبک ترامپ

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

 فاصله ادعای تسلط امریکا بر تنگه تا واقعیت میدان 

اثبات و نفی‌هایی دینی در کارنامه مؤسس سلسله افشاریه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار