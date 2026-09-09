تحولات شب گذشته در منطقه به ویژه پاسخ قاطع ایران به تجاوزات آمریکا باعث شد قیمت نفت سه رقمی شود.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام بیش از ۲ درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، قراردادهای آتی نفت خام برنت برای نخستین بار از ۲۴ ژوئیه گذشته تاکنون با قیمت بیش از ۱۰۰ دلار ثبت شد.

صبح امروز رسانه های خبری گزارش داده بودند که قیمت نفت در معاملات اولیه یک دلار افزایش یافت و قراردادهای آتی نفت خام برنت به قیمت ۹۹.۴۹ دلار در هر بشکه ثبت شد. قیمت نفت خام غرب تگزاس نیز به بیش از ۹۴ دلار رسید.

این افزایش قیمت بعد از واکنش قاطع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تجاوزات ارتش تروریستی آمریکا در خلیج فارس صورت گرفت. این روند باعث شده قیمت نفت خام برنت ۲۵ درصد نسبت به اوایل اوت افزایش پیدا کند.

بامداد امروز روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: ناوشکن های رزمی DDG-۱۱۹ وDDG-۵۳ حامل موشک های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند.