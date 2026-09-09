کد خبر: 1378525
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
سیاست » اخبار کلی

عارف: مصرف روزانه بنزین نباید از ۱۰۰ میلیون لیتر بیشتر شود

عارف معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تولید روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین گفت: با توجه به ضرورت ذخیره‌سازی، مصرف روزانه نباید از ۱۰۰ میلیون لیتر بیشتر شود.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف عصر سه شنبه در نشست با اندیشمندان و فضلای حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت اصلاح برخی نگاه‌های فرهنگی نسبت به نقش زنان در جامعه اظهار داشت: در موضوع حقوق زن و مرد، اعتقاد من بر تساوی نیست بلکه برقراری عدالت در حقوق و مسئولیت‌هاست.

به گزارش مهر، وی افزود: خداوند زن و مرد را با دو خلقت متفاوت و معجزه‌گونه آفریده است و این دو باید در کنار یکدیگر، مکمل و همراه هم باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: باید با برخی برداشت‌هایی که ریشه‌ای در فرهنگ اسلامی ندارند و در طول زمان در جامعه شکل گرفته‌اند، برخورد فرهنگی شود و زمینه برای اصلاح این نگاه‌ها فراهم شود.

عارف تأکید کرد: نباید چنین تصوری وجود داشته باشد که زن نمی‌تواند مدیر یا وزیر باشد و در انتخاب مسئولان، آنچه باید ملاک قرار گیرد شایستگی، صلاحیت و توانمندی افراد است.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که نباید به دلیل زن بودن فردی از حضور او در جایگاه‌های مدیریتی جلوگیری کرد، انتخاب یک مسئول نیز نباید تحت تأثیر جنسیت قرار گیرد و معیار اصلی باید توانایی فرد برای انجام مسئولیتی باشد که بر عهده می‌گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مسئولیت در نظام حکمرانی اظهار کرد: برخلاف برخی برداشت‌های نادرست درباره ساختار حکومت، آنچه در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد قدرت نیست بلکه مسئولیت است.

عارف افزود: مسئولیت‌ها امانتی هستند که باید به درستی انجام شوند و نگرانی اصلی این است که انسان در پیشگاه خداوند نسبت به مسئولیتی که پذیرفته است پاسخگو باشد و نتواند از عهده آن برآید.

وی ادامه داد: هرچه جایگاه فرد در هرم مسئولیت پایین‌تر باشد، بار پاسخگویی و سنگینی مسئولیت نیز کمتر است و در رأس این هرم، مسئولیتی بسیار سنگین قرار دارد که امروز با سرنوشت حدود ۹۰ میلیون نفر ارتباط پیدا می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گستردگی ساختار مسئولیت‌ها در کشور گفت: مسئولیت در بخش‌های مختلف نظام توزیع شده است و همین مسئله موجب شده است که حتی با از دست رفتن برخی چهره‌های برجسته و فرماندهان ارشد، روند اداره امور متوقف نشود.

عارف خاطرنشان کرد: در جریان حوادث اخیر نیز شاهد بودیم که پس از شهادت فرماندهان ارشد بخش دفاعی، در مدت کوتاهی جایگزینی انجام شد و روند عملیات‌ها ادامه پیدا کرد.

وی با اشاره به دو جنگ اخیر گفت: هنوز ابعاد این دو جنگ به شکل دقیق و کارشناسی تحلیل نشده است و لازم است صاحب‌نظران و کارشناسان خبره بدون تعصب، ابعاد مختلف این حوادث را بررسی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید فارغ از نگاه‌های احساسی و با بررسی کارشناسی مشخص شود که در این دو جنگ چه اتفاقاتی رخ داده و چه نتایجی به دست آمده است.

عارف ادامه داد: ملت ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با انواع توطئه‌ها، کودتا، جنگ، خیانت و نفوذ مواجه بوده است و در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.

وی گفت: در جنگ اخیر نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران قرار گرفتند و با وجود اهدافی که از سوی دشمن اعلام شد، نباید صرفاً به بیان شعار اکتفا کرد بلکه باید با نگاه کارشناسی بررسی کرد که کدام‌یک از این اهداف محقق شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: این ظرفیت در کشور وجود دارد و باید آن را به درستی شناخت و از آن برای آینده استفاده کرد.

مصرف بنزین باید مدیریت شود

عارف در ادامه با اشاره به وضعیت تولید و مصرف بنزین اظهار کرد: تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است و با توجه به ضرورت ذخیره‌سازی، میزان فروش روزانه نباید از ۱۰۰ میلیون لیتر فراتر برود.

وی افزود: در نخستین روز جنگ ۱۲ روزه، میزان فروش بنزین به حدود ۱۹۷ میلیون لیتر در روز رسید که این میزان مصرف با ضرورت‌های مربوط به ذخیره‌سازی و مدیریت منابع سازگار نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به آثار اقتصادی و روانی تغییر قیمت بنزین گفت: بنزین کالایی نیست که همه مردم به صورت مستقیم از آن استفاده کنند اما تغییر نرخ آن می‌تواند از نظر روانی بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثرگذار باشد.

عارف خاطرنشان کرد: به همین دلیل موضوع بنزین تنها به میزان مصرف این فرآورده محدود نمی‌شود و هر تصمیم درباره قیمت یا نحوه عرضه آن باید با توجه به آثار گسترده اقتصادی و روانی مورد توجه قرار گیرد.

دولت باید در آمادگی جنگی باشد

وی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در دوره پساجنگ کنونی، وضعیت کشور نه جنگ و نه صلح است و دولت باید خود را در یک شرایط تمام‌عیار جنگی تلقی کند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: قرار گرفتن دولت در وضعیت آمادگی کامل به معنای ایجاد اضطراب برای مردم نیست و جامعه باید بتواند زندگی خود را با آرامش ادامه دهد.

عارف با اشاره به تغییر نگاه کشورهای غربی به جایگاه ایران گفت: جایگاه ایران در نگاه غربی‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده است و کشور در این دوره نشان داده است که می‌تواند در برابر یک ابرقدرت ایستادگی کند.

وی ادامه داد: ایران پس از جنگ دیگر همان ایران پیش از جنگ نیست و تحولات اخیر، شرایط جدیدی را در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین راهبردهای متناسب با شرایط جدید گفت: باید درباره برنامه‌ها و راهبردهای کشور در دوره پساجنگ با دقت تصمیم‌گیری کرد و به‌ویژه در تعامل با کشورهای اسلامی و منطقه‌ای، نگاه آینده‌محور داشت.

عارف با اشاره به روابط ایران با کشورهای منطقه اظهار کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه نباید بر مبنای توقف در گذشته و بازخوانی اختلافات پیشین تنظیم شود.

وی افزود: اینکه کشوری مانند قطر یا عربستان میزبان پایگاه نظامی آمریکا باشد، به این معنا نیست که باید مردم آن کشور را در مقابل خود قرار دهیم زیرا برادران ما در همین کشورهای منطقه زندگی می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در صورتی که حکومتی وابسته باشد، مسئله باید از مسیر اصلاح آن حکومت دنبال شود و در نهایت این مردم هستند که درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند.

عارف تأکید کرد: در شرایط کنونی باید میان ملت‌ها و سیاست‌های حکومت‌ها تفاوت قائل شد و مناسبات منطقه‌ای را بر اساس منافع و واقعیت‌های موجود تنظیم کرد.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، مصرف بنزین ، قیمت بنزین
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