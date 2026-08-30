  انقلاب اسلامي نقش مسجد را متحول كرد   

جوان آنلاین: رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي در رونمايي از كتاب «شيرين‌تر از عسل» گفت: انقلاب اسلامي طي دهه‌هاي گذشته تحولات فراواني در جامعه ايجاد كرده كه يكي از مهم‌ترين آنها، تحول در نقش مسجد است.

همزمان با شب ولادت پيامبر رحمت حضرت محمد مصطفي (ص) و امام جعفر صادق (ع)، آيين رونمايي از كتاب شيرين‌تر از عسل، تاريخچه شفاهي هيئت و مؤسسه فرهنگي مذهبي حضرت قاسم بن الحسن (ع) با حضور دكتر غلامعلي حدادعادل و حميد محمدي، نويسنده اثر، در مسجد جامع حضرت قاسم بن الحسن(ع) برگزار شد.

اين مراسم با شعرخواني حجت‌الاسلام سيدعبدالله حسيني و مديحه‌سرايي و مولودي‌خواني مرتضي طاهري همراه بود. در ادامه، غلامعلي حدادعادل ضمن گراميداشت ميلاد پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و بيستمين سالگرد افتتاح مسجد قاسم‌بن‌الحسن‌(ع)، از دست‌اندركاران تأسيس و اداره مسجد قدرداني كرد و ياد امام شهيد، خانواده ايشان و شهداي جنگ اخير و دفاع مقدس را گرامي داشت. وي گفت: انقلاب اسلامي طي دهه‌هاي گذشته تحولات فراواني در جامعه ايجاد كرده كه يكي از مهم‌ترين آنها، تحول در نقش مسجد است. پيش از انقلاب، فعاليت بسياري از مساجد محدود به اقامه نماز بود، اما امروز مسجد به مركزي براي فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و خدماتي تبديل شده است.

حدادعادل افزود: وجود كتابخانه، حوزه علميه، درمانگاه، خدمات مشاوره و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در مساجد، نشان‌دهنده بازگشت مسجد به جايگاه اصلي خود در صدر اسلام است؛ جايگاهي كه پيامبر اكرم (ص) از مسجد براي اداره امور جامعه بهره مي‌بردند.

وي با اشاره به معماري اسلامي ـ ايراني اين مجموعه، از نقش مهندسان و دست‌اندركاران ساخت آن قدردانی كرد: پاكيزگي، نظم و زيبايي اين مسجد، نمونه‌اي از تحولات مثبت جامعه پس از انقلاب اسلامي است.

رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي همچنين به طرح محله‌محوري با مركزيت مسجد اشاره كرد و افزود: اگر مسائل و مشكلات مردم در سطح محلات و با محوريت مسجد پيگيري شود، بسياري از نيازهاي اجتماعي بهتر برطرف خواهد شد. وي در بخش ديگري از سخنان خود، حضرت قاسم‌بن‌الحسن‌(ع) را الگويي براي نوجوانان دانست و با نقل خاطره‌اي از شهيد مطهري، به جايگاه اين شخصيت بزرگ عاشورا اشاره كرد.

وي وحدت شيعه و سني را از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي برشمرد و گفت: امام خميني‌(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر تقريب مذاهب اسلامي و پرهيز از توهين به مقدسات اهل سنت تأكيد داشته‌اند. نامگذاري فاصله ميان دوازدهم تا هفدهم ربيع‌الاول به عنوان هفته وحدت، نمونه‌اي از رويكرد وحدت‌آفرين جمهوري اسلامي است و دشمنان جهان اسلام همواره در تلاش بوده‌اند با ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني، به اهداف خود دست يابند.

حدادعادل تأكيد كرد: حمايت از مسلمانان مظلوم و مقابله با ظلم، از مهم‌ترين عوامل عزت و سربلندي شيعه در جهان اسلام است و جمهوري اسلامي نيز بر همين اساس از ملت‌هاي مظلوم، از جمله مردم فلسطين و لبنان، حمايت كرده است.

در پايان اين مراسم از كتاب شيرين‌تر از عسل نوشته حميد محمدي از روزنامه‌نگاران و نويسندگان حوزه فرهنگي رونمايي شد. اين كتاب شامل ۳۰ مصاحبه و دريافت خاطرات اعضاي هيئت قاسم بن الحسن (ع) و ۲۰ داستان در دو فصل هيئت و مسجد است. هيئت قاسم بن الحسن (ع) در سال ۱۳۴۴ در منطقه جنوب تهران تأسيس شده و مؤسسه‌اي به همين نام شامل مسجد جامع و حسينيه، حوزه علميه، درمانگاه خيريه، مجموعه ورزشي و كتابخانه در سال ۱۳۷۷ در منطقه ۱۴ تهران راه‌اندازي و سال ۱۳۸۵ به طور رسمي افتتاح شد.