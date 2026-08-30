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تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

آیین رونمایی از پروژه چندزبانه «حکمت‌های برگزیده به روایت شی جین‌پینگ» برگزار شد

1 معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مجمع ارتباطات انسانی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، پیشنهاد کرد پروژه‌ای رسانه‌ای و چندزبانه برای معرفی آموزه‌های تمدنی ملت‌های عضو در زمینه صلح، عدالت، کرامت انسانی، مدارا و مقاومت در برابر زورگویی و تجاوز راه‌اندازی شود. 

جوان آنلاین: معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مجمع ارتباطات انسانی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، پیشنهاد کرد پروژه‌ای رسانه‌ای و چندزبانه برای معرفی آموزه‌های تمدنی ملت‌های عضو در زمینه صلح، عدالت، کرامت انسانی، مدارا و مقاومت در برابر زورگویی و تجاوز راه‌اندازی شود. 
مجمع ارتباطات انسانی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «هم‌آوایی برای آینده؛ مسیری نو به سوی توسعه»، با حضور مدیران ارشد رسانه‌ای کشور‌های عضو و جمعی از پژوهشگران و متخصصان فناوری‌های نوین رسانه‌ای در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار شد. 
محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به نمایندگی از کشورمان در نشست عمومی این مجمع شرکت کرده بود، با اشاره به تقارن این رویداد با میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: «گردهمایی ما با سالروز میلاد پیامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد (ص)، هم‌زمان شده است؛ پیامبری که قرآن کریم او را رحمه للعالمین، یعنی رحمتی برای همه جهانیان، معرفی می‌کند. این توصیف، ارزش و جایگاه والای حکمت‌های اخلاقی را در رویارویی با چالش‌های امروز به ما یادآوری می‌کند.»
وی افزود: «کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای امروز بیش از هر زمان دیگری باید با هم‌آوایی و همکاری، از ظرفیت رسانه‌ها، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای بازنمایی حکمت و زیبایی تمدن‌های خود بهره بگیرند و از کشور‌های خود در برابر روایت‌هایی که با تحریف واقعیت و سلب وجه انسانی از ملت‌های جنوب جهانی، زمینه توجیه تبعیض، خشونت و تجاوز علیه آنان را فراهم می‌کنند، بایستند.» نوروزپور با بیان اینکه بازخوانی و عرضه چنین حکمت‌های تمدنی، کمک به بشریت برای پرهیز از تکرار خطا‌های فاجعه‌بار تاریخی است، گفت: «ملت ایران به‌تازگی پیامد‌های تلخ بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن این آموزه‌های اخلاقی و تمدنی را تجربه کرده است.» 
وی سپس با اشاره به تجاوز نظامی امریکا و اسرائیل به ایران افزود: «این تجاوز به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران و شمار زیادی از غیرنظامیان بی‌گناه، از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز در مدرسه شجره طیبه میناب، انجامید و خسارت‌های گسترده‌ای به ایران و منطقه وارد ساخت.» معاون امور رسانه‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اینکه ایران یکی از غنی‌ترین حکمت‌های تمدنی و اخلاقی را دارد، افزود: «براساس آموزه‌های تمدنی خود، باور داریم که صلح همواره بهتر از جنگ است؛ اما هنگامی که تجاوز بر ما تحمیل شود، با قاطعیت از مردم، سرزمین، استقلال و کرامت خود دفاع خواهیم کرد.» 
وی با یادآوری جایگاه سعدی در فرهنگ و تمدن ایرانی گفت: «سعدی، شاعر بزرگ ایران، هشت قرن پیش گفته است: حتی اگر نیروی فیل و چنگال شیر داشته باشی، باز هم صلح را بهتر از جنگ می‌دانم. اما همان سعدی، شاعر صلح، به ما می‌آموزد هنگامی که دشمن صلح را نمی‌پذیرد، باید استوار در برابر او ایستاد.» معاون امور رسانه‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد که صلح‌طلبی در فرهنگ ایرانی به معنای تسلیم در برابر تجاوز نیست؛ همان سنت حکمی که صلح را بر جنگ ترجیح می‌دهد، دفاع از مردم، سرزمین، استقلال و کرامت ملی را در برابر متجاوز ضروری می‌شمارد و این رویکرد متوازن، با روح شانگهای هماهنگی کامل دارد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد کرد رسانه‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و کشور‌های جنوب جهانی، با الهام از ابتکار رئیس‌جمهوری چین، حکمت تمدن‌های خود را با جهان به اشتراک بگذارند و از این طریق پروژه‌ای رسانه‌ای، مشترک و چندزبانه برای معرفی آموزه‌های کلاسیک ملت‌های این منطقه و سازمان درباره صلح، عدالت، کرامت انسانی، مدارا، مقاومت در برابر زورگویی و تجاوز و همزیستی مسالمت‌آمیز ایجاد شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تبلیغات ، ارشاد اسلامی ، رسانه
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