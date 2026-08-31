گوشت قرمز منجمد از عوارض گمرکی معاف شد

جوان آنلاین: فهرست ۱۴ کد تعرفه کالاها به سازمان توسعه تجارت و گمرک اعلام شد و براین اساس واردات انواع گوشت گوساله، گاو، گوسفند و بز از پرداخت ۱۲ در هزار ارزش گمرکی معاف میشود و این پس از مکاتبات قبلی درباره کالاهای اساسی اتخاذ شده و اجرای آن اکنون با ثبت کدهای اعلامشده در سامانههای گمرکی و تجاری رسمی دنبال خواهد شد.
هزینههای گمرکی یکی از اجزای قیمت تمامشده کالاهای وارداتی است و حذف بخشی از این هزینه، مبلغ پرداختی واردکننده هنگام ورود کالا را کاهش میدهد و در این تصمیم، مبنای محاسبه معافیت ارزش گمرکی کالاست و رقم ۱۲ در هزار معادل ۱/۲درصد ارزش گمرکی محموله خواهد بود.
برای درک میزان این کاهش، اگر ارزش گمرکی یک محموله گوشت یک میلیارد تومان تعیین شود، مبلغ ۱۲ در هزار آن برابر با ۱۲میلیون تومان خواهد بود و با اعمال معافیت، این مبلغ از هزینههای مربوط به واردات همان محموله حذف میشود و میزان صرفهجویی برای محمولههای مختلف نیز با توجه به ارزش گمرکی آنها تغییر خواهد کرد.
این معافیت برای گروه مشخصی از کالاها تعریف شده و کد تعرفه در تعیین مشمولیت نقش اصلی را دارد و به همین دلیل، صرف قرار گرفتن کالا در گروه گوشت قرمز منجمد برای استفاده از معافیت کافی نیست و مشخصات کالای وارداتی باید با یکی از کدهای اعلامشده مطابقت داشته باشد.
در فهرست منتشرشده، بخش نخست به گوشت گوساله و قطعات مختلف گوشت گاو و گوساله اختصاص دارد. کد ۰۲۰۲۱۰۹۰ برای گوساله و کدهای ۰۲۰۲۲۰۱۰، ۰۲۰۲۲۰۲۰، ۰۲۰۲۲۰۳۰ و ۰۲۰۲۲۰۹۰ برای گروه دیگری از گوشتهای دارای استخوان تعیین شدهاند. این طبقهبندی، انواع مختلف قطعات گوشت را بر اساس مشخصات کالایی از یکدیگر تفکیک میکند.
گروه دیگری از کدهای اعلامشده به گوشتهای بدون استخوان اختصاص دارد و کدهای ۰۲۰۲۳۰۱۰، ۰۲۰۲۳۰۲۰، ۰۲۰۲۳۰۳۰ و ۰۲۰۲۳۰۹۰ این بخش را تشکیل میدهند و قطعات مختلف گوشت بدون استخوان را پوشش میدهند و فرق بین این کدها به نوع و شکل قطعه وارداتی مربوط است و اظهار کالا در گمرک بر مبنای همین دستهبندی انجام میشود.
جزئیات کدهای مشمول معافیت
در بخش مربوط به گوشت گوسفندی نیز چهار کد تعرفه در فهرست قرار گرفته است. کد ۰۲۰۴۳۰۰۰ مربوط به لاشه و شقه بره منجمد است. کد ۰۲۰۴۴۱۰۰ برای لاشه یا شقه، کد ۰۲۰۴۴۲۰۰ برای سایر قطعات با استخوان و کد ۰۲۰۴۴۳۰۰ برای گوشت بیاستخوان اختصاص دارد. همچنین کد ۰۲۰۴۵۰۰۰ گوشت بز را شامل میشود.
با این تقسیمبندی، ۱۴کد تعرفه اعلامشده مجموعه مشخصی از گوشتهای قرمز منجمد را پوشش میدهند و این موضوع برای واردکنندگان اهمیت دارد زیرا برخورداری از معافیت هنگام ترخیص کالا به ثبت صحیح کد تعرفه و انطباق مشخصات محموله با همان کد وابسته خواهد بود.
معافیت اعمالشده مستقیماً بخشی از هزینه واردات را هدف گرفته است، با این حال، قیمت نهایی گوشت در بازار فقط بر اساس هزینههای گمرکی تعیین نمیشود و قیمت خرید کالا در مبدا، نرخ ارز، هزینه حملونقل، بیمه، انبارداری، ترخیص و توزیع نیز در هزینه نهایی اثر دارند، بنابراین حذف ۱۲در هزار ارزش گمرکی به معنای کاهش قطعی و به همان میزان قیمت گوشت برای مصرفکننده نخواهد بود.
اثر این تصمیم بر بازار به نحوه محاسبه قیمت تمامشده و میزان انتقال کاهش هزینه از مرحله واردات به شبکه توزیع بستگی دارد و هرچه سهم هزینه گمرکی در مجموع هزینههای واردات بیشتر باشد، حذف آن اثر بیشتری بر هزینه نهایی محموله خواهد گذاشت و در مقابل، زمانی که سایر هزینهها سهم بالاتری داشته باشند، اثر معافیت در قیمت نهایی محدودتر خواهد بود.
کاهش هزینه در مسیر تأمین گوشت
اهمیت این تصمیم از آنجا ناشی میشود که گوشت قرمز یکی از کالاهای مصرفی مهم در بازار مواد غذایی است و بخشی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین میشود و کاهش هزینههای ورود کالا، فشار هزینهای واردکننده را کمتر میکند و امکان مدیریت قیمت تمامشده محموله را افزایش میدهد.
از طرف دیگر، مشخص شدن کدهای تعرفه باعث میشود دامنه معافیت برای فعالان تجاری روشن باشد و فرایند اظهار و ترخیص کالا با ابهام کمتری انجام شودو واردکننده هنگام ثبت سفارش و اظهار کالا باید کد مربوط به محصول را مطابق مقررات انتخاب کند تا امکان استفاده از مزیت تعیینشده فراهم شود.
این تصمیم همچنین تفاوت میان انواع گوشت را در فرایند گمرکی حفظ کرده است، برای نمونه، گوشت دارای استخوان و گوشت بدون استخوان در کدهای جداگانه قرار گرفتهاند و برای لاشه، شقه و قطعات مختلف نیز کدهای مشخصی تعیین شده است و به همین دلیل، جزئیات کالای وارداتی در استفاده از معافیت اهمیت دارد. در نهایت، معافیت ۱۲در هزار ارزش گمرکی برای ۱۴کد تعرفه، یک جزء مشخص از هزینه واردات گوشت قرمز منجمد را حذف میکند و میزان اثر مالی این اقدام برای هر واردکننده بر پایه ارزش گمرکی محموله محاسبه میشود و اثر آن بر قیمت بازار نیز به مجموع هزینههای واردات و نحوه قیمتگذاری در مراحل بعدی وابسته خواهد بود.