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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
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سومین هفته پرفروش سال سینما رقم خورد؛ دو فیلم همچنان نبض گیشه را در دست دارند

2 گیشه سینمای ایران در نخستین هفته شهریورماه با حضور بیش از ۳۵۲ هزار تماشاگر، یکی از هفته‌های پرمخاطب سال را پشت سر گذاشت؛ با این حال بررسی جزئی‌تر آمار فروش و اکران نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مخاطبان سینما در این هفته تنها به دو فیلم «زنده‌شور» و «استخر» اختصاص داشته است.

جوان آنلاین: بررسی آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) نشان می‌دهد سینما‌های کشور از ۳۱ مرداد تا پایان ۶ شهریور میزبان ۳۵۲ هزار و ۱۶۳ مخاطب بوده‌اند و در این مدت ۴۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان فروش ثبت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، این آمار در مقایسه با هفته قبل، از افزایش تعداد تماشاگران حکایت دارد. در هفته ۲۴ تا ۳۰ مرداد، ۳۲۸ هزار و ۷۳۱ نفر به سینما رفته بودند؛ بنابراین تعداد مخاطبان در هفته نخست شهریور حدود ۷ درصد افزایش یافته است.

سومین هفته پرمخاطب سال

نکته قابل توجه دیگر، جایگاه هفته نخست شهریور در میان هفته‌های پرمخاطب سال ۱۴۰۵ است.

براساس آمار سمفا، هفته ۳ تا ۹ مرداد با ۴۴۸ هزار و ۸۷۰ مخاطب همچنان پرمخاطب‌ترین هفته سال محسوب می‌شود. هفته ۲۷ تیر تا ۲ مرداد نیز با ۳۶۳ هزار و ۳۲۰ مخاطب در جایگاه دوم قرار دارد و هفته ۳۱ مرداد تا ۶ شهریور با ۳۵۲ هزار و ۱۶۳ تماشاگر سومین هفته پرمخاطب سینمای ایران از ابتدای سال تاکنون است.

به این ترتیب، سینمای ایران شهریورماه را در شرایطی آغاز کرده که میزان مراجعه مخاطبان به سالن‌ها نسبت به هفته قبل افزایش یافته و گیشه بار دیگر از مرز ۳۵۰ هزار تماشاگر در یک هفته عبور کرده است.

نزدیک به ۶۹ درصد مخاطبان برای فقط دو فیلم.

اما در پس این افزایش مخاطب، ترکیب فروش فیلم‌ها نکته دیگری را آشکار می‌کند؛ بخش عمده تماشاگران همچنان در اختیار تعداد محدودی از آثار است.

«زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۱۳۱ هزار و ۴۵۱ مخاطب، پرمخاطب‌ترین فیلم هفته بود و «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۱۱۰ هزار و ۸۱۵ مخاطب در رتبه دوم قرار گرفت.

این دو فیلم در مجموع ۲۴۲ هزار و ۲۶۶ تماشاگر داشته‌اند؛ رقمی که معادل حدود ۶۹ درصد کل مخاطبان سینمای کشور در این هفته است.

به بیان دیگر، از هر ۱۰ نفری که در نخستین هفته شهریور به سینما رفته‌اند، تقریبا هفت نفر تماشاگر یکی از این دو فیلم بوده‌اند.

فاصله دو فیلم صدر جدول با دیگر آثار نیز قابل توجه است. «سقف» به کارگردانی ابراهیم امینی با ۲۱ هزار و ۷۱۰ مخاطب در جایگاه بعدی قرار گرفته و «ناپلئون در باغ زردآلو» ساخته حامد محمدی با ۱۹ هزار و ۹۰۰ مخاطب و انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۱۹ هزار و ۲۵۲ مخاطب دیگر فیلم‌های پرمخاطب هفته بوده‌اند.

تازه‌وارد‌ها می‌توانند ترکیب گیشه را تغییر دهند؟

ورود «ناپلئون در باغ زردآلو» و «سفینه نجات» به چرخه اکران می‌تواند در هفته‌های آینده ترکیب جدول فروش را تغییر دهد. هر دو اثر از چهارم شهریور به جمع فیلم‌های روی پرده اضافه شده‌اند و بنابراین آمار نخستین هفته شهریور، عملکرد یک هفته کامل آنها را منعکس نمی‌کند.

از سوی دیگر، ادامه صدرنشینی «زنده‌شور» و استقبال از «استخر» نشان می‌دهد بخش مهمی از ظرفیت فعلی گیشه همچنان در اختیار آثار تثبیت‌شده اکران تابستان است.

در بخش سالن‌ها نیز پردیس سینمایی کوروش با ۱۷ هزار و ۷۸۴ مخاطب عنوان پرمخاطب‌ترین پردیس هفته را به دست آورد. ایران‌مال با ۱۴ هزار و ۴۲۴ مخاطب، هدیش با ۱۰ هزار و ۹۲ مخاطب، آزادی با ۸ هزار و ۹۵۵ مخاطب و هویزه مشهد با ۷ هزار و ۷۹۸ مخاطب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

آمار هفته نخست شهریور در مجموع دو تصویر همزمان از گیشه ارائه می‌کند؛ از یک سو افزایش حدود هفت درصدی مخاطبان نسبت به هفته قبل و ثبت سومین هفته پرمخاطب سال، نشانه مثبتی برای بازار اکران است و از سوی دیگر، سهم نزدیک به ۶۹ درصدی تنها دو فیلم از کل تماشاگران نشان می‌دهد بخش بزرگی از تقاضای سینمایی همچنان حول تعداد محدودی از آثار متمرکز است.

اکنون باید دید با تکمیل نخستین هفته اکران فیلم‌های تازه، این تمرکز در هفته دوم شهریور کاهش خواهد یافت یا «زنده‌شور» و «استخر» همچنان بخش اصلی مخاطبان گیشه را در اختیار خواهند داشت.

برچسب ها: سینمای ایران ، فیلم سینمایی ، مخاطبان
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