احسان یاسین برای «سفینه نجات» خواند

جوان آنلاین: در آستانهی اکران انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی، احسان یاسین قطعه «فقط تو» را برای این اثر خواند.
این قطعه با ترانه و آهنگسازی احسان یاسین و در فضایی متفاوت از آثار پیشین این خواننده تولید شده است که غافلگیری برای علاقهمندان به موسیقی و مخاطبان این انیمیشن خواهد بود و بهزودی در سایتها و پلتفرمهای رسمی موسیقی در دسترس قرار میگیرد.
همچنین همزمان با آغاز رسمی اکران این اثر در سینماها، جشن افتتاحیهی انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» روز پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۷ در باغ کتاب تهران با حضور احسان مهدی و ننه نقلی (گلی باقلوازاده) همراه با کاراکترهای این اثر در جمع بچهها و خانوادههایشان برگزار میشود. این برنامه به مدت ۴ روز تا یکشنبه ۸ شهریورماه ادامه دارد.
انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکایفریم، به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی، از چهارشنبه ۴ شهریورماه با شعار «نقشتو پیدا کن» به سرگروهی سینما آزادی توسط پخش «بهمن سبز» اکران عمومی خود را آغاز میکند.