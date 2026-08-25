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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
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دیپلماسی هنر در قلب اوراسیا اکران شد 

نمایش سراسری انیمیشن «افسانه سپهر» در روسیه به یاد شهدای میناب

2 آیین آغاز اکران سراسری پویانمایی ایرانی «افسانه سپهر» با حضور سفیر کشورمان و سینماگران روس در پایتخت روسیه برگزار شد؛ رویدادی که طی آن، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های سینمای کودک ایران، یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب گرامی داشته شد. 

جوان آنلاین: آیین آغاز اکران سراسری پویانمایی ایرانی «افسانه سپهر» با حضور سفیر کشورمان و سینماگران روس در پایتخت روسیه برگزار شد؛ رویدادی که طی آن، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های سینمای کودک ایران، یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب گرامی داشته شد. 

نمایش گسترده انیمیشن سینمایی ایرانی «افسانه سپهر» شامگاه دوشنبه در آیینی ویژه و با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب، در یکی از مراکز مشهور و پرتردد کودکان و نوجوانان در قلب پایتخت روسیه آغاز شد. این اثر سینمایی در گام نخست در ۸۹ سالن سینمایی در سراسر روسیه روی پرده رفته و قرار است دامنه اکران آن به تدریج افزایش یابد. 
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در سخنانی در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه در زنده نگه‌داشتن یاد شهدای میناب، روابط تهران و مسکو را رو به گسترش خواند و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ارکان این مناسبات، روابط فرهنگی است که خوشبختانه مورد توجه ویژه مسئولان دو کشور قرار دارد. 
جلالی با اشاره به تقارن این ایام با یکصد و شصت و هشتمین روز شهادت دانش‌آموزان میناب افزود: در روز اول تجاوز نظامی امریکا و اسرائیل به ایران، ۱۶۸ کودک معصوم در مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند؛ کودکانی که صبح با خداحافظی از والدین راهی مدرسه شدند و دیگر بازنگشتند. این جنایت بزرگ و دردناک هرگز نباید از حافظه بشریت پاک شود. 
وی از برگزاری روز‌های فرهنگی ایران در اواخر سپتامبر (مهرماه) در شهر‌های مسکو، سن‌پترزبورگ، کازان و آستاراخان خبر داد و تصریح کرد: هنرمندان ایرانی به صورت یک گروه ۱۶۸ نفره و با استفاده از نماد ۱۶۸ (به یاد شهدای کودک میناب) در این رویداد بزرگ فرهنگی حضور خواهند داشت. 
در ادامه این مراسم، کنستانتین یولکین، مدیرعامل شرکت معتبر پخش و تولید فیلم Russian World Vision (RWV) و از تهیه‌کنندگان برجسته سینما و تلویزیون روسیه، از توزیع انیمیشن «افسانه سپهر» ابراز خرسندی کرد و آن را اثری کیفی و جذاب برای کودکان خواند. وی همچنین با ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای میناب گفت: ما عمیقاً با تمامی خانواده‌هایی که فرزندان خود را در این تراژدی غم‌انگیز از دست دادند همدرد هستیم و امیدواریم دیگر شاهد چنین وقایع تلخی در هیچ نقطه‌ای از جهان نباشیم. 
همچنین ویاچسلاو سِنگایوسکی، مدیرعامل و مالک شرکت روسی «کیانوش ایمپکس»، با اشاره به روند آماده‌سازی و دوبله این اثر گفت: پس از ارتباط با تهیه‌کنندگان این انیمیشن فوق‌العاده، مراحل دوبله، تبلیغات و آماده‌سازی اکران آنلاین و سینمایی آغاز شد و امروز مفتخریم که نمایش فیلم در ۸۹ سالن آغاز شده و در گام‌های بعدی سراسر روسیه را پوشش خواهد داد. 
سنگایوسکی بر اهمیت تبادلات هنری تأکید کرد و افزود: رفت‌وآمد هنرمندان دو کشور پلی مستحکم برای دوستی میان دو ملت می‌سازد؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که تقویت مناسبات فرهنگی برای دفاع از استقلال و هویت ملی اهمیت دوچندان یافته است. 
در این آیین رسمی که با حضور کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه، عبدالرضا راشد رایزن فرهنگی سفارت ایران در مسکو، مدیران کمپانی‌های پخش روسی، سینماگران و جمعی از خانواده‌ها و کودکان روس برگزار شد، تصاویر دانش‌آموزان شهید میناب بر پرده سینما نقش بست. 


گام جهانی پویانمایی ایران
انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی، داستانی ماجراجویانه و فانتزی با محوریت مفاهیم اصیلی، چون «خانواده، شجاعت، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر تاریکی» را روایت می‌کند. این فیلم ماجرای نوجوانی به نام «سپهر» و همراه وفادارش «بابو» را در سفری پرماجرا برای نجات سرزمینشان به تصویر می‌کشد. 
نسخه روسی این پویانمایی با عنوان «Легенда о Сепере» (افسانه سپهر) در منابع سینمایی روسیه به ثبت رسیده و تریلر رسمی دوبله آن نیز در پلتفرم معتبر کینپویسک (Kinopoisk) منتشر شده است. 
اکران گسترده «افسانه سپهر» در روسیه، نقطه عطف تازه‌ای در صنعتی‌سازی انیمیشن ایران، تقویت صادرات محصولات فرهنگی و اثبات ظرفیت‌های تکنیکی و روایی استودیو‌های ایرانی در تراز جهانی به شمار می‌رود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پویانمایی ، سینما ، هنر
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