کد خبر: 1375187
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تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به ۴ درصد پیش از جنگ

تنگه مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس از کاهش تردد کشتی‌ها از مبدأ و به مقصد خلیج فارس به ۴ درصد در مقایسه با سطح پیش از جنگ خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد تردد کشتی‌ها از مبدأ و به مقصد خلیج فارس به چهار درصد سطح پیش از درگیری کاهش یافته است.

این گزارش در حالی است که طبق تازه ترین داده های شرکت کپلر (Kpler) که در زمینه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده است.

طبق این داده‌ها، طی دیروز پنج شنبه گذشته تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده اند.

نشریه آمریکایی پولیتیکو پیشتر در گزارشی نوشته بود که دولت ترامپ مدعی است که تنگه هرمز برای تجارت باز است و عبور و مرور نفتکش‌ها در جریان است، اما ردیاب‌های بازار تصویر چندان خوش‌بینانه‌ای در این خصوص ندارند.

مقام های کشورمان هم همیشه تأکید کرده اند که تا رفتار آمریکا تغییر نکند و هزینه نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد را متقبل نشود، تغییری در وضعیت تردد تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد و عبور و مرور شناورها بر اساس تصمیم نیروهای مسلح ایران خواهد بود.

برچسب ها: تنگه هرمز ، تردد ، جنگ ایران و آمریکا
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