نماینده کنگره: دولت ترامپ از روز اول هم هیچ راهبردی در جنگ ایران نداشت

نماینده کنگره و کهنه‌ سرباز ارتش که عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا نیز است، در سخنانی اعلام کرد: دولت ترامپ از روز اول هم هیچ راهبردی در جنگ ایران نداشت.

جوان آنلاین: جیسون کرو ( Jason Crow)، نماینده کنگره و کهنه‌ سرباز ارتش که عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان نیز است، در برنامه «MS NOW» با لارنس اودانل گفتگو کرد.

محور این گفتگو، فقدان راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ با ایران و همچنین انتقاد تند جیسون کرو از «بی‌کفایتی» دولت ترامپ در به خطر انداختن نیروهای نظامی از جمله ۵ هزار نیروی مستقر در ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» بود.

نماینده کنگره و کهنه‌ سرباز ارتش آمریکا در این خصوص گفت: از پیت هگست (وزیرجنگ آمریکا) گرفته تا اسکات بسنت (وزیر خزانه داری) و دونالد ترامپ، هیچ ایده‌ ای درباره اینکه چگونه باید این جنگ را پیروز شوند، ندارند و از همان روز اول هیچ راهبردی هم نداشتند.

نماینده دموکرات کنگره آمریکا اضافه کرد: اگر مردم آمریکا نمی‌ دانند جنگ چه زمانی پایان می‌ یابد، به این دلیل است که کنگره هنوز به آن پایان نداده است.