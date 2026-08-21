ترکیه حکم جلب نتانیاهو را صادر کرد

وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که آنکارا به دلیل پیگرد قضایی جاری علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام نسل‌کشی، خواستار صدور «اعلان قرمز» اینترپل برای وی شده است.

جوان آنلاین: ترکیه از پلیس بین الملل (اینترپل) درخواست کرد تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بازداشت کند.

بر اساس اعلام این رسانه، آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که این کشور به دلیل پیگرد قضایی جاری علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام نسل‌کشی، خواستار صدور «اعلان قرمز» (Red Notice) اینترپل برای وی شده است.

همچنین درخواست مشابهی برای یکی از مقامات این رژیم به دلیل جنایات علیه فعالان ناوگان جهانی صمود مطرح شده است.

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم جلب بین المللی نتانیاهو و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات ضدبشری در نوار غزه صادر کرد.