دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد: طرح E۱ بر اساس حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت، غیرقانونی و فاقد مشروعیت است.

جوان آنلاین: «حسین ابراهیم طه»، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، اقدام رژیم صهیونیستی در انتشار مناقصه ساخت ۱۲۳۴ واحد شهرک‌ نشینی جدید در چارچوب طرح موسوم به E۱ در قدس اشغالی را محکوم کرد.

وی در بیانیه‌ای تاکید کرد این اقدام ادامه سیاست‌ های شهرک‌سازی استعماری، الحاق، کوچاندن اجباری و تحمیل واقعیت‌ های جدید با هدف تغییر وضعیت حقوقی، سیاسی و جمعیتی اراضی اشغالی فلسطین است.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک طرح E۱ هشدار داد و اضافه کرد: این پروژه، تجمعات بدوی فلسطینی را در معرض کوچاندن اجباری قرار می‌دهد، قدس اشغالی را از محیط فلسطینی پیرامون آن جدا می‌کند و در عین حال وحدت سرزمینی فلسطین و تلاش‌های بین‌المللی برای تحقق راهکار تشکیل دو دولتی را تضعیف می‌کند.

ابراهیم طه تاکید کرد: شهرک‌سازی استعماری رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی بر اساس حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت و نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، غیرقانونی و فاقد مشروعیت است.

وی در پایان از جامعه بین‌المللی و در راس آن شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود را برعهده گرفته و اقدامات فوری برای وادار کردن صهیونیست ها به عنوان قدرت اشغالگر به رعایت تعهدات بین‌المللی و توقف فوری تمامی جنایات و نقض‌های سازمان ‌یافته علیه ملت فلسطین، سرزمین و مقدسات آن انجام دهد.