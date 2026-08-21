هشدار ریابکوف نسبت به «خطر تشدید بیشتر تنش در منطقه»

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: حتی در صورت موفقیت‌ آمیز بودن مذاکرات بین ایران و عمان درباره تردد کشتیرانی در تنگه هرمز، همچنان خطر تشدید بیشتر تنش در منطقه وجود دارد.

جوان آنلاین: سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز جمعه مصاحبه‌ای اختصاصی با «NEWS.ru» اعلام کرد که مسکو برای گفتگو با آمریکا آمادگی دارد، اما این بدان معنا نیست که از مواضع اصولی خود دست خواهد کشید.

این دیپلمات روسیه سپس ادامه داد: روسیه همچنان برای گفتگو با آمریکا درباره اوکراین آمادگی دارد، اما این به معنای عقب‌نشینی مسکو از مواضع اصولی خود نیست.

سرگئی ریابکوف، سپس افزود: مسکو آماده است تا هر گونه ایده معقول را برای حل‌ و فصل مسئله اوکراین که با واقعیات در میدان همخوانی داشته باشد، بشنود. ایالات متحده به طور کلی آمادگی خود را برای گفتگوی سازنده درباره اوکراین و درک موضع روسیه نشان می‌دهد. روسیه و آمریکا از طریق نهادهای اداری و سرویس‌ های ویژه خود، به همکاری نظام مند و فعال ادامه می‌ دهند.

سرگئی ریابکوف، در خصوص تنش آفرینی ها آمریکا در منطقه نیز گفت: حتی در صورت موفقیت‌ آمیز بودن مذاکرات بین ایران و عمان درباره تردد کشتیرانی در تنگه هرمز، همچنان خطر تشدید بیشتر تنش در منطقه وجود دارد.