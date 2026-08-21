جوان آنلاین: سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح محدودیتهای ترافیکی امروز 30 مرداد ماه اظهار کرد: بهمنظور مدیریت بار ترافیکی، روانسازی تردد و ارتقای ایمنی سفرها، محدودیتهای مقطعی و یکطرفه در برخی محورهای شمالی کشور اجرا خواهد شد.
وی درباره محور چالوس گفت: از ساعت 14:00 امروز جمعه 30 مردادماه، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس(جنوب به شمال) ممنوع میشود.
سردار کرمی اسد افزود: از ساعت 15:00، محور از محدوده پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز، به سمت چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد و از ساعت 16:00 نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران در مسیر (شمال به جنوب) یکطرفه میشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت تا ساعت 24:00 ادامه خواهد داشت و پس از آن، تردد در محور به حالت دوطرفه بازمیگردد؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر محدودیت وجود خواهد داشت.
محدودیت ها در جاده هراز
سردار کرمی اسد درباره محدودیتهای جاده هراز نیز گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است و تردد کامیونها و کامیونتها، بهاستثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، امروز جمعه 30 مردادماه از ساعت 08:00 تا 24:00 ممنوع خواهد بود.
وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، روزهای جمعه و شنبه 30 و 31 مردادماه نیز محدودیت یکطرفه مقطعی بهصورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
اعمال محدودیت در محور فشم
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از اجرای محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و اظهار کرد: امروز جمعه 30 مردادماه از ساعت 17:00 تا 20:00، تردد خودروها از محدوده پل حاجیآباد، ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی فشم بهصورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
سردار کرمی اسد در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند و با رعایت قوانین، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و حفظ فاصله طولی، پلیس را در مدیریت ایمن ترددهای پایان هفته همراهی کنند.