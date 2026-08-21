فرمانده پیشین تروریست‌های سنتکام و رئیس اسبق سازمان سیا در مصاحبه ای تصریح کرد: پایگاه‌های سابق آمریکا در خاورمیانه بر اثر حملات ایران، دیگر قابل استفاده نیستند.

جوان آنلاین: دیوید پترائوس فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا درمنطقه (سنتکام) و رئیس پیشین سازمان جاسوسی این کشور (سیا) در گفتگو با پادکستی با عنوان استیت سیکرت اعلام کرد که نگرانی وی در درجه اول ترکیبی از تسلیحات و توانایی‌ هایی است که ایران همچنان در اختیار دارد. پایگاه‌ های سابق ما دیگر قابل استفاده نیستند.

فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا درمنطقه اضافه کرد: همه می‌دانند که فرمانده سنتکام دیگر عملیات را از مقر پیشین خود در پایگاه هوایی العدید در خارج از دوحه هدایت نمی‌کند؛ چرا که این مکان دیگر (بر اثر حملات تلافی جویانه ایران) قابل استفاده نیست.

رئیس پیشین سازمان جاسوسی آمریکا ادامه داد: نیمی از این تاسیسات روی زمین هستند. این تأسیسات ۱۰۰ میلیون دلاری بسیار زیبایی بود که قطری‌ها برای ما ساخته بودند. من مراسم افتتاح آن را انجام دادم و ظاهراً حالا چند سوراخی در سقف آن ایجاد شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: مرکز عملیات هوایی مشترک نیز دیگر از آن منطقه اداره نمی‌شود و سایر مراکز فرماندهی هم همین وضعیت را دارند. ایرانی‌ها بارها اعلام کرده اند که حملاتی را که علیه پایگاه دریایی سنتکام در بحرین انجام داده‌اند. این تحولات به این دلیل است که ایرانی ها اکنون توانایی‌هایی دارند که پیش از این نداشتند، شامل تعداد بیشتری پهپاد و موشک با برد لازم برای قرار دادن تأسیسات ما، کشتن و زخمی کردن سربازان ما و همچنین هدف قرار دادن مهم‌ترین زیرساخت‌های انرژی جهان است.