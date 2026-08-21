جوان آنلاین: واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد که روسیه برای ازسرگیری مذاکرات تهران- واشنگتن، فشاری بر ایران وارد نمیکند.
وی ادامه داد که تهران باید به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت، خود در این باره تصمیمگیری کند.
نبنزیا در پاسخ به پرسشی در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک مبنی بر اینکه آیا مسکو از روابط خود با ایران برای ترغیب دولت ایران به بازگشت به میز مذاکره با آمریکا استفاده میکند یا خیر، گفت که روسیه «هیچگونه فشاری بر هیچکس، چه ایران و چه هر کشور دیگری، وارد نمیکند.»
این مقام روسی گفت: روسیه هیچ فشاری بر هیچکس، چه ایران و چه هر کشور دیگری، وارد نمیکند. ایران کشوری مستقل است و خودش در این خصوص تصمیم میگیرد.»
واسیلی نبنزیا گفت که روسیه درباره این مناقشه با ایران گفتگو کرده است، اما این ادعا را که تهران مسئول آغاز یا تداوم این وضعیت (جنگ) بوده، رد کرد. نبنزیا آمریکا را مقصر «اقدام خصمانه بیمحابا و بیدلیل» علیه ایران دانست و گفت که ریشه این مسئله در اقدامات یا عدم اقدام ایران نبوده است.
وی گفت: فکر نمیکنم ایران طرفی بوده باشد که از اجرای توافقهای حاصلشده میان آمریکا و ایران با میانجیگری دیگران، عقبنشینی کرده باشد. بنابراین، فکر نمیکنم که باید ایران را در این مورد مقصر بدانیم.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسشی درباره اعلام کارزار ادعایی جدید دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای منزوی کردن اقتصاد ایران و اعمال مجازات علیه کشورهایی که به تعامل با تهران ادامه میدهند (که احتمالاً شامل روسیه نیز میشود)، گفت: مسکو به این فشارها عادت دارد. ما تحریمها و وعدههای بسیاری برای منزوی کردن اقتصاد روسیه دیدهایم، بنابراین توجه چندانی به آن نمیکنیم.
نبنزیا افزود: فکر میکنم که از پس آن برمیآییم. نگران اقتصاد روسیه نباشید.
همچنین از وی درباره پیشنهاد ترامپ مبنی بر اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو آمریکا سؤال شد. نبنزیا گفت: نمیدانم چگونه میتوان چنین کاری را در انطباق با قوانین بینالمللی انجام داد.
او خاطرنشان کرد که ترامپ درباره چندین نقطه در جهان، ادعاها یا پیشنهادهایی در خصوص حاکمیت ارضی مطرح کرده است.
این مقام روسیه با اشاره به اظهارات ترامپ درباره ونزوئلا و گرینلند گفت: رئیسجمهور ترامپ مدعی مالکیت سرزمینهای بسیار زیادی در سراسر جهان شده است. رئیسجمهور ترامپ خود مسئول سخنان خویش است. باید دید که او چگونه قصد دارد این موضوع را عملی کند.