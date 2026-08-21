احضار سفیر رژیم صهیونیستی به وزارت خارجه لهستان

وزارت امور خارجه لهستان در واکنش به تصمیم تل‌آویو برای توقف تحقیقات درباره حمله به کاروان امدادی سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» در غزه، سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه لهستان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی تا به امروز، خواستار شفاف‌سازی کامل و دقیق در خصوص ابعاد و شرایط حمله به کاروان امدادرسانی سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» (WCK) شد.

این وزارتخانه تأکید کرد که پرونده مذکور در حال حاضر توسط دفتر دادستانی منطقه‌ای در «پرزمیشل» لهستان در دست بررسی است و ورشو از تل‌آویو انتظار دارد تمامی توضیحات و شواهد درخواستی را در اختیار بازرسان لهستانی قرار دهد.

در بیانیه وزارت خارجه لهستان آمده است که این کشور تلاش‌های مقامات اسرائیلی برای فرار از پاسخگویی اخلاقی و قانونی را نمی‌پذیرد و شرایط کشته شدن این امدادگران باید به طور کامل روشن شود.

این اقدام دیپلماتیک پس از آن صورت گرفت که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد پس از بررسی پرونده حمله اول آوریل ۲۰۲۴ (۱۳ فروردین ۱۴۰۳)، قصدی برای تشکیل پرونده کیفری علیه نظامیان و فرماندهان دخیل در این حادثه ندارد.

ارتش رژیم صهیونیستی این جنایت را ناشی از «اشتباه در شناسایی هدف» و «نقص‌های جدی عملیاتی» دانسته و ادعا کرده که شواهدی برای سوءرفتار کیفری وجود ندارد.

در جریان این حمله، هفت امدادگر خارجی از جمله «زومی فرانکوم» شهروند استرالیایی و یک شهروند لهستانی جان خود را از دست دادند.

استرالیا نیز پیش‌تر در اقدامی مشابه، سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرده بود.