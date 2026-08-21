اعلام وضعیت اضطراری هواپیمای هشدار زودهنگام آمریکا نزدیک تنگه هرمز

جوان آنلاین: یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام متعلق به نیروی هوایی آمریکا از نوع «بوئینگ E-۳B سنتری» در نزدیکی تنگه هرمز، کد اضطراری ۷۷۰۰ را فعال کرد.

به گزارش خبرگزاری «ریا نووستی»، این یک سیگنال وضعیت اضطراری است.

هواپیمای مذکور از ارتفاع بیش از ۶۷۰۰ متری به ارتفاع ۵۴۰۰ متری کاهش ارتفاع داد و به سمت غرب، یعنی به عمق شبه‌جزیره عربستان تغییر مسیر داده است.

هم‌زمان، ۳ فروند هواپیمای سوخت‌ رسان آمریکایی «بوئینگ KC-۴۶A پگاسوس» که از پایگاه هوایی «العدید» در قطر برخاسته بودند، در آن منطقه حضور داشتند.

عمر هواپیمایی که این وضعیت اضطراری را ایجاد کرد، ۴۶ سال است.

علت بروز این وضعیت اضطراری هنوز مشخص نیست.