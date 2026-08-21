کد خبر: 1375140
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱
جامعه » اخبار كلی

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

77 آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد و با برگزاری این آزمون ها، کنکور ۱۴۰۵ به ایستگاه پایانی رسید.

جوان آنلاین: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار شد. آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار شدند.

در آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی که صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد تعداد ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ داوطلب شامل ۵۳ هزار و ۹۳۷ زن و ۸۱ هزار و ۸۷۶ مرد شرکت کردند. درصد شرکت کنندگان به ترتیب ۴۰ درصد زن و ۶۰ درصد مرد است.

این آزمون دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه است که داوطلبان به ۱۰۵ سوال در مدت ۱۴۵ دقیقه پاسخ می دهند. دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی شامل دفترچه ۱ ریاضیات (۴۰ سوال ۷۰ دقیقه)، دفترچه ۲ فیزیک و شیمی (۶۵ سوال ۷۵ دقیقه) و دفترچه ۳ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است.

همچنین در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی که صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد تعداد ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد ۱۰۴ هزار و ۴۸۸ نفر مرد و ۲۲۳ هزار و ۲۴۸ نفر زن هستند. درصد شرکت کنندگان به ترتیب ۳۱ درصد مرد و ۶۹ درصد زن است.

آزمون گروه علوم انسانی دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه است که داوطلبان باید به ۱۶۰ سوال در مدت ۱۶۰ دقیقه پاسخ دهند. دفترچه های این گروه شامل دفترچه ۱ ریاضی زبان و ادبیات فارسی علوم اجتماعی و روانشناسی (۸۰ سوال - ۸۵ دقیقه)، دفترچه ۲ زبان عربی تاریخ و جغرافیا فلسفه و منطق و اقتصاد (۸۰ سوال ۷۵ دقیقه)، دفترچه ۲ ویژه دارندگان مدرک علوم و معارف اسلامی (۸۰ سوال - ۷۵ دقیقه) و دفترچه ۴ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور کلید اولیه آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ عصر روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از تاریخ مذکور هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش اعلام کنند.

همچنین برنامه زمان بندی اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به این گونه اعلام شده است که سازمان سنجش نتایج اولیه را در آخر شهریورماه اعلام می کند. پس از آن یک بازه زمانی یک هفته ای برای انتخاب رشته درنظر گرفته می شود و در نهایت تلاش می شود نتایج نهایی در دهه دوم آبان ماه اعلام شود.

برچسب ها: کنکور ، کنکوری ها ، کنکور سراسری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

کاری بکن آقای وزیر!

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

بدون شرح

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

تنگه و تقویم جنگ

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

شکست ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان!

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

غافلگیری بنزینی ممنوع!

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

مستقیم حرم عبد‌العظیم

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

خودکشی ملوانان ناو آبراهام لینکلن یک رسوایی ملی!

مردی که خنده را زندگی کرد 

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

نوبت حل مسائل

نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

حقابه مارون، نفس تازه نخلستان‌های خوزستان

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد

جنایت برای انتقام و دلار

 قصه هنوز برای کودکان زنده است اگر روایت کنیم 

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار