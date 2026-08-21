جوان آنلاین: متن بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان، به شرح زیر است:
هیاتحاکمه آمریکا همزمان با سالروز کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مدعی اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی و تجاری علیه ملت ایران شد. این اقدام نه فقط نشانه دیگری از تداوم ۷۳ سال عناد و دشمنی سیاستگزاران آمریکایی با مردم ایران است بلکه اثباتکننده ماهیت ضد بشری، قانونشکن و استکباری هیات حاکمه آمریکا است.
بدون تردید تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران که حقوق بنیادین انسانی تکتک شهروندان ایرانی را هدف قرار داده است، مصداق "تروریسم اقتصادی" و "جنایت علیه بشریت" است و آمران و عاملان این تحریمها به دلیل ارتکاب چنین جنایات شنیعی مستوجب محاکمه و مجازات هستند.
این تحریمها که متعاقب جنگهای تحمیلی یکسال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و ناکامی در پیشبرد اهداف اهریمنی آنها برای وادار کردن ملت ایران به تسلیم در برابر مطامع غیرقانونی و ضد بشری صورت میگیرد، صرفا سیاهه جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران را طولانیتر میکند اما بدون تردید کوچکترین اثری در عزم ایرانیان برای صیانت از استقلال، عزت و حاکمیت ملی ایران نخواهد داشت.
تحریم و فشار اقتصادی روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی است و اعتیاد بیمارگونه آمریکا به این دو نه فقط صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدیدی عینی قرار داده بلکه تمدن انسانی را دچار انحطاط اخلاقی بیسابقهای کرده است. بر این اساس، هر دولتی که به اصول و اهداف منشور ملل متحد از جمله اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها باور دارد، نمیتواند نسبت به استمرار قانونشکنی و ستیزهجویی آشکار آمریکا در قبال هنجارهای بنیادین بینالمللی بیتفاوت باشد.
اقدام آمریکا در اعلام پرطمطراق تحریمهای جدید، در عین اینکه اعتراف صریح به ارتکاب جنایت علیه بشریت تلقی میشود، تداوم سیاستی است که پیشاپیش آزموده و شکستخورده است و آزمودن مجدد آن قطعا نتیجهای جز تکرار ناکامیهای گذشته و رسوایی طراحان و عاملان این سیاست نخواهد داشت و البته مسئولیت پیامدها و تبعات آن بر عهده دولت آمریکا و طراحان و مجریان این سیاست خواهد بود.
وزارت امور خارجه ضمن محکومکردن شدید اقدام آمریکا در تشدید تحریمهای غیرقانونی و ضد بشری علیه ملت ایران تاکید میکند که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود و مقابله با هجمهها و فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی آمریکا ثابت قدم و مصمم است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانمندیهای بیبدیل ملی و با در نظرداشتن تجارب ۷ دهه مقاومت همه جانبه در برابر سیاست فشار، مداخله، تجاوز نظامی و تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران، از همه ابزارها و ظرفیتها برای دفع شرارت دشمن آمریکایی-صهیونیستی و صیانت از منافع ملی ایران بهره خواهد گرفت.