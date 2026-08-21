کد خبر: 1375138
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تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی
الفیاض:

عراق وارد مرحله‌ای جدید پس از خروج آمریکا می‌شود

عراق رئیس سازمان حشد الشعبی عراق، با تأکید بر اینکه این نهاد از دستورات فرمانده کل نیرو‌های مسلح تبعیت می‌کند، گفت: عراق پس از خروج نیرو‌های آمریکایی وارد مرحله جدیدی می‌شود.

جوان آنلاین: «فالح الفیاض»، رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرد که عراق در برابر مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و چالش‌ها قرار دارد که نیازمند آرامش و عقلانیت است و همزمان باید قدرت دولت، حاکمیت و تصمیم‌گیری مستقل کشور حفظ شود.

وی با بیان اینکه الحشد الشعبی اختیار تصمیم‌گیری برای جنگ را ندارد و به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح پایبند است، افزود: نخست‌وزیر مسئول همه کسانی است که برای دفاع از کشور سلاح حمل کرده‌اند.

الفیاض با تاکید بر اینکه سلاح باید در اختیار دولت باشد، خواستار ساماندهی پرونده سلاح در چارچوب ضوابطی شد که همه طرف‌ها را دربرگیرد.

وی در عین حال هشدار داد که برخورد قهرآمیز با پرونده سلاح می‌تواند به درگیری منجر شود.

مرحله پس از خروج آمریکا

الفیاض درباره مرحله پس از خروج نیروهای آمریکایی گفت عراق وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد که مستلزم بازتنظیم روابط با کشورهای جهان بر اساس منافع عراق است.

او همچنین بر ضرورت ایجاد معادله قدرت جدید برای حفاظت از حریم هوایی و صیانت از حاکمیت عراق تأکید کرد.

الفیاض خروج نیروهای آمریکایی و پایان حضور ائتلاف بین‌المللی در عراق را «یک مرحله افتخارآمیز برای عراق» و موضوعی شایسته جشن گرفتن توصیف کرد و همزمان خواستار عبور از ادبیات تنش‌زا و حرکت به سمت مرحله‌ای باثبات‌تر شد.

حملات به الحشد الشعبی

رئیس الحشد الشعبی همچنین به هدف قرار گرفته شدن نیروهای این سازمان گفت: در جریان جنگ علیه ایران، بیش از ۱۰۰ مقر الحشد الشعبی هدف حمله قرار گرفته و بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای این سازمان شهید و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

او گفت الحشد الشعبی در حفاظت از نیروها و مقرهای خود کوتاهی نخواهد کرد و برای دفاع از آنها، اقدامات لازم را در چارچوب قانونی انجام خواهد داد.

سلاح و ارتباطات سیاسی

الفیاض بر ضرورت تفکیک میان الحشد الشعبی به‌عنوان یک نهاد و عناوین سیاسی و گروهی تأکید کرد و گفت:قانون مربوط به الحشد نباید به‌صورت شتاب‌زده یا بر اساس منافع سیاسی تصویب شود و هر نیروی الحشد الشعبی که علیه او حکم قضایی صادر شده باشد، باید بازداشت و به مراجع قانونی تحویل داده شود.

موضع عراق درباره منطقه

الفیاض درباره تحولات منطقه گفت: موضع اخلاقی و سیاسی عراق ایجاب می‌کند که در کنار مظلومان در غزه، لبنان، سوریه و ایران قرار گیرد، اما در شرایط کنونی وارد رویارویی نظامی نشود.

او همچنین نسبت به حضور نظامی خارجی در سوریه ابراز نگرانی کرد و گفت عراق خواهان ایجاد رابطه با دمشق به شکلی است که امنیت و ثبات عراق را حفظ کند.

برچسب ها: حشدالشعبی ، عراق ، جنگ عراق
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