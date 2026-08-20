گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

جوان آنلاین: گزارش موسسه رابرت کخ نشان میدهد که حدود ۹ هزار و ۶۰۰ فقره از این موارد مرگ و میر ظرف یک هفته در اواخر ماه ژوئن که آلمان با دمای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد دست و پنجه نرم میکرد، ثبت شد.
به گزارش ایرنا، آمار امروز موسسه بهداشت عمومی اسپانیا نیز نشان میدهد که از یکم ژوئن نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ فقره مرگ و میر ناشی از گرما را ثبت کرده است. مسئولان بهداشتی فرانسه هم اعلام کردند که در همین مدت بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ فقره فوتی اضافی را ثبت کردهاند.
در آلمان، بیشترین سهم مرگ و میر ناشی از گرما در گروه سنی بالای ۷۵ سال رخ داده است.
موسسه کخ اعلام کرد که دادههای مرگ و میر ناشی از گرما را در دهه گذشته جمعآوری کرده و رکورد قبلی ۸ هزار و ۹۰۰ فقره مرگ مرتبط با گرما در سال ۲۰۱۸ بوده است. گزارش جداگانه یک نشریه پزشکی نیز حاکی از حدود ۱۰ هزار فوتی ناشی از ناشی از گرما در سال ۱۹۹۴ بوده است.
در این گزارش آمده که در برخی سالها، مرگ و میر ناشی از گرما به زیر ۲ هزار نفر کاهش یافته که «این تفاوتها مرتبط با شدت متفاوت موجهای گرما است».
تابستان امسال، گرما و خشکسالی بزرگترین اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار داده و همچنین باعث آتشسوزی جنگل ها، کاهش بازده محصولات کشاورزی و کاهش سطح آب در رودخانههای اصلی قابل کشتیرانی شده است.