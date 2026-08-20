کد خبر: 1375133
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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

خشم پنتاگون از افشاگری درباره یک بحران نظامی

2 افشاگری یک رسانه درباره بحران ناو هواپیمابر آمریکا خشم پنتاگون را برانگیخت.

جوان آنلاین: شبکه سی بی اس گزارش داد، مقامات وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی برکناری مکس لدرر، ناشر روزنامه نظامی استارز‌اند استرایپس، پیش از موعد بازنشستگی وی هستند. این اقدام پس از انتشار گزارش‌هایی درباره بحران ناو هواپیمابر لینکلن مطرح شده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش مقامات آمریکایی گفته‌اند، مسئولان پنتاگون درباره برکناری لدرر پیش از بازنشستگی برنامه‌ریزی‌شده او گفت‌و‌گو کرده‌اند. هم‌زمان دولت دونالد ترامپ در حال تدوین طرحی برای بازسازی گسترده ساختار رسانه نظامی استارز‌اند استرایپس است که بخشی از بودجه آن از سوی مالیات‌دهندگان آمریکایی تأمین می‌شود.

لدرر که ۱۹ سال ریاست این روزنامه را بر عهده داشته، این هفته به همکارانش اعلام کرد که قصد دارد در ۳۰ سپتامبر بازنشسته شود. او دلیل این تصمیم را اختلافات اساسی با دولت ترامپ عنوان کرده است.

استارز‌اند استرایپس در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره مشکلات داخلی ارتش آمریکا منتشر کرده و از برخی سیاست‌ها و عملکرد فرماندهی نظامی این کشور انتقاد کرد.

این روزنامه اخیرا نیز گزارش‌هایی درباره جنگ در خاورمیانه و تأثیر آن بر نیرو‌های آمریکایی منتشر کرده است.

این رسانه از نخستین منابعی بود که درباره اعتراض خانواده‌های ملوانان ناو آبراهام لینکلن به مقامات نیروی دریایی آمریکا گزارش داد. خانواده‌ها از طولانی‌شدن مأموریت این ناو و ماه‌ها حضور مستمر در منطقه ابراز نگرانی کرده بودند.

طبق گزارش استارز‌اند استرایپس، این ناو حدود ۲۵۰ روز متوالی بدون پهلوگیری در بندر در دریا بوده و گزارش‌هایی درباره کمبود برخی تجهیزات و تدارکات، وخامت شرایط، فشار‌های روانی و تضعیف روحیه خدمه منتشر شده است.

برچسب ها: پنتاگون ، ناو هواپیمابر ، دولت ترامپ
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