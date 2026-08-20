جوان آنلاین: دیدهبان حقوق بشر امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد تشدید حملات شهرکنشینان صهیونیست از ژانویه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱) تاکنون به آوارگی کامل یا جزئی ساکنان ۱۰۷ شهر و روستای فلسطینی منجر شده و زندگی حدود پنج هزار و ۹۰۰ فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، حملات شهرکنشینان طی این دوره طیف گستردهای از خشونتها شامل قتل، تیراندازی، ضربوشتم، خشونت جنسی، آتشزدن عمدی، تخریب و سرقت اموال فلسطینیان را دربر گرفته است.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرد، مجموعه این اقدامات شرایطی را ایجاد کرده که فلسطینیان تحت فشار قرار میگیرند تا خانهها و زمینهای خود را ترک کنند؛ روندی که به گفته این سازمان، به آوارگی اجباری بخشهایی از جمعیت فلسطینی در کرانه باختری انجامیده است.
این سازمان همچنین با محکومکردن مقامهای رژیم صهیونیستی به حمایت مالی، مادی و حقوقی از شهرکنشینان، اعلام کرد، حدود ۵۰ میلیون شِکِل (معادل ۱۶ میلیون دلار) برای پشتیبانی از پایگاههای شهرکنشینان اختصاص یافته که با هدف تجهیز آنها به پهپاد، دوربینهای دید در شب و خودروها استفاده شده است.
دیدهبان حقوق بشر همچنین از مواردی خبر که حملات شهرکنشینان با مشارکت برخی نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی یا در برابر چشمان نظامیان حاضر در محل انجام شده است.
این سازمان با استناد به دادههای سازمان اسرائیلی «یش دین» از «مصونیت از مجازات» انتقاد کرد. بر اساس این دادهها، تنها حدود سه درصد از صدها پرونده خشونت شهرکنشینان که از سال ۲۰۰۵ ثبت شده، به صدور حکم محکومیت منجر شده است.
دیدهبان حقوق بشر از دولتها خواست، تحریمهای هدفمند علیه افراد دخیل در این اقدامات اعمال کنند، انتقال سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کنند و تجارت با شهرکهای صهیونیستنشین را که بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی میداند، ممنوع یا محدود کنند.
این سازمان همچنین هشدار داد که آوارگی اجباری و نظاممند فلسطینیان میتواند نقض کنوانسیون چهارم ژنو و بر اساس قوانین بینالمللی، مصداق جنایت باشد.
موج جدید بازداشتها در کرانه باختری
همزمان با انتشار این گزارش، نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در جریان یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، دستکم ۱۷ فلسطینی را بازداشت کردند؛ همزمان با تشدید حملات شهرکنشینان و افزایش موارد خشونت علیه فلسطینیان، نگرانیها درباره وخامت اوضاع امنیتی و انسانی در این منطقه افزایش پیدا کرده است.
خبرگزاری فلسطینی «وفا» گزارش داد نیروهای اشغالگر در جریان یورش به مناطق مختلف نابلس، ۱۰ فلسطینی را بازداشت کردند.
در استان طولکرم نیز سه فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر بازداشت شدند. همچنین یک فلسطینی در قلقیلیه و دو فلسطینی دیگر در غرب سلفیت، پس از یورش نظامیان صهیونیست به خانههایشان و بازرسی و تخریب وسایل آنها بازداشت شدند.
یک فلسطینی دیگر نیز در جریان یورش نیروهای اشغالگر به روستای حسان در غرب بیتلحم بازداشت شد.
در جریان این یورشها، سه فلسطینی در نابلس بر اثر ضربوشتم نیروهای اشغالگر زخمی شدند. منابع هلال احمر فلسطین اعلام کردند امدادگران این جمعیت سه مجروح را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.
همزمان منابع پزشکی به شبکه الجزیره گفتند دستکم ۱۲ فلسطینی در حمله شهرکنشینان صهیونیست در حد فاصل روستاهای المغیر و ابوفلاح در رامالله زخمی شدهاند.
تداوم بازداشتهای گسترده، یورشهای نظامی، حملات شهرکنشینان و آوارگی فلسطینیان در حالی است که کرانه باختری از زمان آغاز جنگ غزه به یکی از کانونهای اصلی تشدید تنش در سرزمینهای اشغالی تبدیل شده و استمرار این روند، نگرانیها درباره گسترش دامنه خشونت و تشدید بحران انسانی در این منطقه را افزایش داده است.