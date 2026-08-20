دانیال بزرگی تنها طلای روز پایانی را کسب کرد

جوان آنلاین: این دوره از مسابقات که از روز سه شنبه آغاز شده بود امرور پنجشنبه خاتمه یافت. تیم کشورمان در روز پایانی یک طلا و پنج برنز کسب کرد.

به گزارش مهر، تنها طلای روز پایانی را دانیال بزرگی کسب کرد که بعد از اولین حضور خود در پایان دوران محرومیت عملکرد فوق العاده‌ای داشت. وی در وزن ۶۸- کیلوگرم همه رقبا را یکی بهعد از دیگری شکست داد و روی سکوی نخست ایستاد.

تیم کشورمان در این وزن سه نماینده داشت که متین رضایی در اولین مبارزه در دو راند به «عمر یاسر» از فلسطین باخت و از جدول حذف شد.

بزرگی ابتدا «محمدخان» از پاکستان را از پیش رو برداشت و سپس «اباکریف» از قزاقستان را در دو راند شکست داد. وی در ادامه با پیروزی مقابل «بانلونگ» ار تایلند و «مون جینهو» از کره را از پیش رو برداشت و راهی مبارزه نهایی شد. بزرگی در مبارزه نهایی برابر «توخالیبایف» از ازبکستان را دو بریم پیروز شد و تنها طلای تیم کشورمان در روز پایانی کسب کرد.

امیرعباس رهنما هم در اولین مبارزه «ماسیمینو» از استرالیا را شکست داد و سپس «وون سوک» از کره جنوبی را در دو راند شکست داد و سپس به «مون جبنهو» کره‌ای باخت و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.

در وزن ۴۶- کیلوگرم ساینا کریمی و معصومه رنجبر دور نخست به ترتیب «مومینا خان» و» آمریا خوخار» از پاکستان را شکست داد و سپس کریمی پس از عبور از رنجبر و شکست به حریفی از تایلند به نشان برنز دست یافت.

ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم ابتد «ناتیک مون» از تایلند را در دو راند شکست داد و سپس برابر «لی هانا» از کره جنوبی را با همین نتیجه از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی صعود کرد و در این مرحله برابر «کیم یو جین» باخت و به نشان برنز دست پیدا کرد.

در همین وزن هستی محمدی پس از برتری مقابل «توگژان خازانبت» از قزاقستان نتیجه را به «خبرفان» اردنی واگذار کرد و حذف شد.

در وزن ۷۳- کیلوگرم سارا صوفی در اولین مبارزه «خوسینووا» از قزاقستان راذشمست داد و در نیمه نهایی به «دنیا» از عربستان باخت و برنزی دیگر را برای تیم بانوان کسب کرد.

در بخش مردان و در وزن ۵۴- کیلوگرم مهدی رزمیان پس از برتری در برابر «رحیمی» از افغانستان، دو بر یک نتیجه را به «لی دونگ» از کره جنوبی واگذار کرد و حذف شد. در همین وزن یاسین ولی زاده پس از یک دور استراحت، با پیروزی برابر دو حریف از پاکستان و باخت به «جعفر» از اردن حذف شد. بعد ار فینال قهرمانی آسیا این دومین باخت یاسین به حریف اردنی بود.

محمد حسین یزدانی هم در وزن ۸۷- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت «ساهاک» از افغانستان را شکست داد ولی به «ژوربایف» از ازبکستان باخت و برنز گرفت. امیررضا غلامی هم ابتدا «محمد امیران» از پاکستان را از پیش رو برداشت و سپس در پیکار با «جک وودی» از تایلند نتیجه را واگذار کرد کنار رفت؛ بنابراین تیم کشورمان با هفت طلای ابوالفضل زندی، رادین زینالی، آرین سلیمی، حنا زرین کمر، نسترن ولیزاده، مهدی حاج موسایی و دانیال بزرگی، تک نقره شاپرک نجفی و ۹ مدال برنز، امیرسینا بختیاری، یلدا ولی نژاد، فاطمه احمدی، ساغر مرادی، ناهید کیانی، ساینا کریمی، سارا صوفی و امیر حسین یزدانی به کار خود پایان داد.

امیرمحمد نصیر احمدی، علی نجفی، رضا کلهر، مریم ملکوتی خواه، فرشته فتحی، معصومه رنجبر، هستی محمدی، متین رضایی، امیر عباس رهنما، امیررضا غلامی، مهدی رزمیان، یاسین ولی زاده، علی اصغر علیمرادیان، امیررضا صادقیان و مهران برخورداری هم حذف شدند.