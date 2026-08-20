جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جلسهای در مورد انرژی هستهای کشور گفت: روسیه به طور سنتی استانداردهای بالای ایمنی و قابلیت اطمینان را برای نیروگاههای هستهای حفظ میکند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: روسیه قصد دارد تقریباً ۳۰ گیگاوات ظرفیت تولید هستهای، از جمله نیروگاههای هستهای کوچک را، راهاندازی کند.
پوتین با بیان اینکه روسیه رهبر جهانی در ساخت نیروگاههای هستهای است، گفت: روسیه باید رهبری فناوری خود را در بخش هستهای تقویت کند؛ رقابت شدید است.
رئیس جمهور روسیه ادامه داد: امروز، انرژی هستهای مایه افتخار روسیه است. سالگرد تاسیس صنعت هستهای داخلی را به دانشمندان هستهای روسیه تبریک میگویم.