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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۷
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مسجدالاقصی ۵۷ سال پس از آتش‌سوزی؛ همچنان در قلب فلسطین و جهان اسلام

1 همزمان با پنجاه‌وهفتمین سالگرد آتش‌سوزی مسجدالاقصی توسط اشغالگران صهیونیستی، نبردی گسترده‌تر برای دفاع از این مکان مقدس در جریان است و این مسجد همچنان در قلب فلسطین و جهان اسلام قرار دارد.

جوان آنلاین: به نقل از منابع فلسطینی، در سالگرد آتش‌سوزی سال ۱۹۶۹ مسجدالاقصی ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست امروز با حمایت نیرو‌های اشغالگر به محوطه مسجدالاقصی در قدس اشغالی یورش بردند؛ اقدامی که بار دیگر موضوع تشدید تعرض‌ها و تلاش‌ها برای تغییر هویت تاریخی و مذهبی مسجدالاقصی را به کانون توجه‌ها کشاند.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، شهرک‌نشینان در اقدامی تحریک‌آمیز در گروه‌های متوالی از طریق «باب المغاربه» وارد صحن‌های مسجدالاقصی شدند و اقدام به گشت‌زنی و برگزاری تور‌های تحریک‌آمیز کردند.

همزمان، نیرو‌های اشغالگر تدابیر امنیتی و محدودیت‌های شدیدی را برای ورود نمازگزاران و بازدیدکنندگان اعمال کرده و هویت افراد را به‌طور دقیق بررسی کردند.

گروه‌های حامی «تپه معبد» نیز خواستار برگزاری تظاهراتی در قدس در پنجشنبه آینده شدند؛ تظاهراتی که هدف اعلام‌شده آن، فشار برای بازگشایی مسجدالاقصی به روی یورش‌های شهرک‌نشینان صهیونیستی در روز‌های شنبه است.

خطیب مسجدالاقصی: آتش از مسجد به سراسر قدس کشیده شده است

در همین حال، شیخ «عکرمه صبری» خطیب مسجدالاقصی، با اشاره به سالگرد آتش‌سوزی این مسجد گفت اگر در سال ۱۹۶۹ شعله‌های آتش در داخل مسجدالاقصی دیده می‌شد، امروز دامنه این آتش گسترده‌تر شده و خانه‌های فلسطینیِ در معرض تخریب، خانواده‌های در معرض کوچ اجباری و تلاش‌ها برای تغییر چهره قدس و تعرض به هویت تاریخی مسجدالاقصی را در بر گرفته است.

وی تأکید کرد هر خانه فلسطینی در قدس که در معرض تخریب قرار دارد و هر خانواده‌ای که با خطر اخراج و کوچ اجباری مواجه است، بخشی از نبرد برای دفاع از قدس و مسجدالاقصی است.

صبری افزود مسجدالاقصی بنایی جدا از محیط پیرامون خود نیست، بلکه بخشی اصیل از تاریخ شهر قدس است و هدف قرار دادن محله‌های فلسطینی این شهر، مستقیماً هویت و جایگاه مسجدالاقصی را نیز هدف قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد این روند که هویت عربی و اسلامی قدس و مسجدالاقصی را هدف گرفته است، در برابر پایداری فلسطینیان و ایستادگی ساکنان قدس و پایبندی آنان به حقوق تاریخی خود در این شهر، ناکام خواهد ماند.

حماس: مسجدالاقصی در قلب فلسطین و جهان اسلام قرار دارد

جنبش حماس نیز با تأکید بر ضرورت افزایش حمایت از فلسطین در پایتخت‌ها و میادین مختلف، اعلام کرد مسجدالاقصی همچنان در قلب فلسطین و جهان اسلام قرار دارد و هویت اسلامی آن قابل حذف نیست.

این جنبش، آتش‌سوزی مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۹ را بخشی از زنجیره تعرضات علیه این مکان مقدس دانست و تاکید کرد، این روند امروز در قالب تلاش برای تحمیل کنترل بر مسجدالاقصی و ایجاد تغییر در وضعیت آن ادامه دارد.

حماس بار دیگر بر طرح‌های «یهودی‌سازی» مسجدالاقصی هشدار داد و تأکید کرد این طرح‌ها با پایداری ملت فلسطین محقق نخواهد شد و اقدامات رژیم صهیونیستی مشروعیتی برای تغییر وضعیت تاریخی این مکان مقدس ایجاد نمی‌کند.

این جنبش همچنین خواستار تبدیل سالگرد آتش‌سوزی مسجدالاقصی به فرصتی برای حمایت مجدد از قدس و ساکنان آن و مقابله با شهرک‌سازی، اخراج فلسطینیان و تلاش برای تحمیل تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی شد.

۵۷ سال از آتش‌سوزی مسجدالاقصی گذشت

مسجدالاقصی در ۲۱ اوت ۱۹۶۹ (۳۱ مرداد ۱۳۴۸) توسط اشغالگران صهیونیستی به آتش کشیده شد و به بخش‌هایی از مسجد از جمله منبر تاریخی صلاح‌الدین آسیب جدی وارد آمد. اسناد سازمان ملل نیز نشان می‌دهد که آتش‌سوزی آن روز خسارت گسترده‌ای به مسجدالاقصی وارد کرد.

مسجد عمر، محراب زکریا، مقام اربعین، سه رواق مسجد همراه با پایه‌ها و قوس‌های آنها و قوس حامل بر قبة‌الأقصی و پایه‌های اصلی‌ای که گنبد مسجد بر آنها قرار داشت، آتش گرفتند و سقف مسجد فرو ریخت. تزئینات آن از بین رفت و بخش‌هایی از گنبد چوبی داخل مسجد، محراب، دیوار قبله، سنگ‌های مرمر، به‌کار رفته در درون مسجد، پنجره از جنس گچ و شیشه رنگین، فرش‌ها، سوره اسراء که از بالای محراب کاشیکاری و طلاکاری شده بود از بین رفتند.

فلسطینیان از قدس و تمامی شهر‌ها و روستا‌های فلسطین برای نجات دومین مسجد و سومین حرم شریف سرازیر شدند، اما نخستین دسته‌های جمعیت وقتی به مسجد رسیدند، متوجه شدند سربازان اشغالگر، در‌های مسجد را بسته‌اند و آتش تمام مسجد را در بر گرفته است.

در روایت رسمی رژیم صهیونیستی، این حادثه به «دنیس مایکل روهان» تبعه استرالیایی، نسبت داده شد. وی بازداشت و در ادامه با طرح ادعای بیماری روانی از روند قضایی خارج و از سرزمین‌های اشغالی اخراج شد.

برچسب ها: مسجد الاقصی ، فلسطین ، شهرک نشین صهیونیست
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