بیانیه مشترک مصر، قطر و ترکیه در محکومیت حملات اخیر اسرائیل به غزه

مصر، قطر و ترکیه ضمن ابراز نگرانی عمیق درباره ادامه نقض‌ها در نوار غزه، بر ضرورت پایبندی اسرائیل به تمامی تعهدات خود بر اساس توافق آتش‌بس تأکید کردند.

جوان آنلاین: مصر، قطر و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه را که به شهید و زخمی شدن غیرنظامیان منجر شده است، به‌شدت محکوم کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، این سه کشور در این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض‌های مستمر در نوار غزه ابراز و تأکید کردند: «تشدید حملات اسرائیل، تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در مرحله‌ای حساس تضعیف می‌کند.»

در ادامه این بیانیه بر ضرورت اجرای تمامی تعهدات اسرائیل بر اساس توافق آتش‌بس در غزه تأکید شده است.

سه کشور مذکور همچنین بر ضرورت خودداری از هرگونه اقدامی که بتواند آتش‌بس در غزه را تضعیف کند یا به تشدید تنش منجر شود، تأکید کردند.

مصر، قطر و ترکیه همچنین با اشاره به پیامد‌های ویرانگر تجاوزات ادامه‌دار رژیم صهیونیستی در منطقه، بار دیگر از جامعه بین‌المللی و «شورای صلح» تحت رهبری دونالد ترامپ خواستند اقدامات لازم را برای تضمین پایبندی به آتش‌بس و اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل انجام دهند.

این سه کشور همچنین خواستار اعمال فشار موثر و کارآمد برای جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ها شدند.