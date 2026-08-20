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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

العبودی: عراق به توافقنامه امنیتی با ایران متعهد است/ سیاست ما تقویت روابط با همسایگان است

2 «قاسم العبودی» مشاور امنیت ملی عراق در جریان دیدار با «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در بغداد، به روابط دیرینه دو کشور اشاره کرد و گفت که بغداد به توافقنامه امنیتی امضا شده با تهران متعهد است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، در دیدار العبودی و قالیباف آخرین تحولات منطقه و راه‌های تقویت روابط بین عراق و ایران در راستای تامین منافع دو کشور و دو ملت دوست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، العبودی در جریان دیدار امروز پنجشنبه با قالیباف در محل اقامت وی گفت: روابط بین دو کشورِ دوست، تاریخی و نزدیک است و پیوند‌های محکمی دو ملت را به یکدیگر گره زده است.

وی افزود: ثبات عراق به نفع ثبات منطقه است و دولت علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق بر تقویت روابط با کشور‌های همسایه به طور خاص و جهان به طور عام تأکید دارد.

العبودی گفت: قانون اساسی عراق اجازه وجود گروه‌های مسلح تهدید کننده امنیت سایر کشور‌ها را نمی‌دهد.

وی افزود: دولت عراق در زمینه ایجاد انحصار سلاح در دست حاکمیت گام برمی دارد.

العبودی گفت: عراق به توافقامه امنیتی مشترک بین بغداد و تهران پایبند است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه سفر خود به عراق را آغاز و با مقامات بلندپایه عراقی از جمله رئیس پارلمان، نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی قضایی این کشور به طور جداگانه دیدار کرد.

وی بامداد پنجشنبه به زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در شهر مقدس کاظمین رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر اشتراکات جغرافیایی و تاریخی دو کشور گفت: ایران و عراق در روابط دوجانبه فرصت‌های بی‌نظیری داشته و در نقش‌آفرینی منطقه‌ای در بین کشور‌های اسلامی و عربی فرصت‌های بی‌بدیلی خلق می‌کنند.

وی در دیدار «نزار آمیدی» رئیس جمهور عراق نیز با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی سوم بیان داشت: ایران و عراق و ملت بزرگ آنها دریافته‌اند که بزرگترین مشکل و عامل اصلی تمامی اشکالات منطقه، آمریکاست و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه و پلید رژیم صهیونیستی، جنگ‌های اخیر را در منطقه رقم زده که بیشترین خسارت نیز در این جنگ‌ها به دو کشور ایران و عراق وارد آمده است.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، ایران ، عراق
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