العبودی: عراق به توافقنامه امنیتی با ایران متعهد است/ سیاست ما تقویت روابط با همسایگان است

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، در دیدار العبودی و قالیباف آخرین تحولات منطقه و راههای تقویت روابط بین عراق و ایران در راستای تامین منافع دو کشور و دو ملت دوست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، العبودی در جریان دیدار امروز پنجشنبه با قالیباف در محل اقامت وی گفت: روابط بین دو کشورِ دوست، تاریخی و نزدیک است و پیوندهای محکمی دو ملت را به یکدیگر گره زده است.
وی افزود: ثبات عراق به نفع ثبات منطقه است و دولت علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق بر تقویت روابط با کشورهای همسایه به طور خاص و جهان به طور عام تأکید دارد.
العبودی گفت: قانون اساسی عراق اجازه وجود گروههای مسلح تهدید کننده امنیت سایر کشورها را نمیدهد.
وی افزود: دولت عراق در زمینه ایجاد انحصار سلاح در دست حاکمیت گام برمی دارد.
العبودی گفت: عراق به توافقامه امنیتی مشترک بین بغداد و تهران پایبند است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه سفر خود به عراق را آغاز و با مقامات بلندپایه عراقی از جمله رئیس پارلمان، نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی قضایی این کشور به طور جداگانه دیدار کرد.
وی بامداد پنجشنبه به زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در شهر مقدس کاظمین رفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر اشتراکات جغرافیایی و تاریخی دو کشور گفت: ایران و عراق در روابط دوجانبه فرصتهای بینظیری داشته و در نقشآفرینی منطقهای در بین کشورهای اسلامی و عربی فرصتهای بیبدیلی خلق میکنند.
وی در دیدار «نزار آمیدی» رئیس جمهور عراق نیز با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی سوم بیان داشت: ایران و عراق و ملت بزرگ آنها دریافتهاند که بزرگترین مشکل و عامل اصلی تمامی اشکالات منطقه، آمریکاست و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه و پلید رژیم صهیونیستی، جنگهای اخیر را در منطقه رقم زده که بیشترین خسارت نیز در این جنگها به دو کشور ایران و عراق وارد آمده است.