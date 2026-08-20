العبودی: عراق به توافقنامه امنیتی با ایران متعهد است/ سیاست ما تقویت روابط با همسایگان است

«قاسم العبودی» مشاور امنیت ملی عراق در جریان دیدار با «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در بغداد، به روابط دیرینه دو کشور اشاره کرد و گفت که بغداد به توافقنامه امنیتی امضا شده با تهران متعهد است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، در دیدار العبودی و قالیباف آخرین تحولات منطقه و راه‌های تقویت روابط بین عراق و ایران در راستای تامین منافع دو کشور و دو ملت دوست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، العبودی در جریان دیدار امروز پنجشنبه با قالیباف در محل اقامت وی گفت: روابط بین دو کشورِ دوست، تاریخی و نزدیک است و پیوند‌های محکمی دو ملت را به یکدیگر گره زده است.

وی افزود: ثبات عراق به نفع ثبات منطقه است و دولت علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق بر تقویت روابط با کشور‌های همسایه به طور خاص و جهان به طور عام تأکید دارد.

العبودی گفت: قانون اساسی عراق اجازه وجود گروه‌های مسلح تهدید کننده امنیت سایر کشور‌ها را نمی‌دهد.

وی افزود: دولت عراق در زمینه ایجاد انحصار سلاح در دست حاکمیت گام برمی دارد.

العبودی گفت: عراق به توافقامه امنیتی مشترک بین بغداد و تهران پایبند است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه سفر خود به عراق را آغاز و با مقامات بلندپایه عراقی از جمله رئیس پارلمان، نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی قضایی این کشور به طور جداگانه دیدار کرد.

وی بامداد پنجشنبه به زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در شهر مقدس کاظمین رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر اشتراکات جغرافیایی و تاریخی دو کشور گفت: ایران و عراق در روابط دوجانبه فرصت‌های بی‌نظیری داشته و در نقش‌آفرینی منطقه‌ای در بین کشور‌های اسلامی و عربی فرصت‌های بی‌بدیلی خلق می‌کنند.

وی در دیدار «نزار آمیدی» رئیس جمهور عراق نیز با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی سوم بیان داشت: ایران و عراق و ملت بزرگ آنها دریافته‌اند که بزرگترین مشکل و عامل اصلی تمامی اشکالات منطقه، آمریکاست و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه و پلید رژیم صهیونیستی، جنگ‌های اخیر را در منطقه رقم زده که بیشترین خسارت نیز در این جنگ‌ها به دو کشور ایران و عراق وارد آمده است.