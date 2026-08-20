شکست هر ۲ آزادکار ایران مقابل آمریکا در قهرمانی جوانان جهان

جوان آنلاین: در جریان روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان در اسلواکی، هر دو نماینده ایران مقابل رقبای خود از آمریکا شکست خوردند.

به گزارش ایسنا، در وزن ۶۱ کیلوگرم، اهورا خاطری در دور نخست مقابل سیدل از آمریکا با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب شد. وی اکنون باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا بتواند به مرحله شانس مجدد راه یابد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی‌پور در دور نخست مقابل تاراسوف از استونی با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله نیک شرر از سوئیس را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد، اما در این مرحله مقابل آئودن جمیز از آمریکا با نتیجه ۴ بر ۴ شکست خورد. وی اکنون باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا بتواند به مرحله شانس مجدد راه یابد.