ناو هواپیمابر جورج واشنگتن وارد منطقه خاورمیانه شد

حساب فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در تارنمای اکس خبر داد که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن و کشتی‌های نظامی همراه آن دیروز وارد منطقه خاورمیانه شدند.

جوان آنلاین: در حساب کاربری سنتکام با انتشار تصویری نوشت: ملوانان آمریکایی در تاریخ ۲۰ اوت (امروز)، همزمان با عبور ناو هواپیمابر جورج واشنگتن از دریای عرب، بر روی عرشه آن فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایرنا، گروه ضربت ناو هواپیمابر جورج واشنگتن از دیروز که وارد حیطه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه شد، طبق برنامه مشغول به فعالیت است.

ناو هواپیمابر جورج واشنگتن هفته گذشته ویتنام را ترک کرد و برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن به سمت خاورمیانه حرکت کرد.

معمولا میان ماموریت ناو‌های هواپیمابر در زمان جابه‌جایی، مدتی هم‌پوشانی وجود دارد؛ بنابراین ممکن است چند هفته دیگر طول بکشد تا ناو لینکلن پس از ۹ ماه استقرار به بندر اصلی خود در سن‌دیگو بازگردد.

حرکت "جورج واشنگتن" موجب شده تا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۴، حضور آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام، از جمله در اطراف چین، دچار خلأ شود.