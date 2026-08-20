۵۳ میلیون دلار برای جبران رسوایی هولناک در دانشگاه هاروارد

دانشگاه هاروارد برای پایان دادن به یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر خود با پرداخت ۵۳ میلیون دلار موافقت کرده است؛ پرونده‌ای که در مرکز آن، سرقت و فروش اعضای بدن انسان‌هایی قرار دارد که برای آموزش و تحقیقات علمی به دانشکده پزشکی این دانشگاه اهدا شده بودند.

جوان آنلاین: به نقل از AFP، ماجرا به سدریک لاج، مدیر سابق سردخانه دانشکده پزشکی هاروارد مربوط می‌شود. او در سال ۲۰۲۳ از سمت خود اخراج شد و در ادامه تحقیقات مشخص شد که به همراه همسرش، دنیز، از سال ۲۰۱۸ اعضای بدن اهداکنندگان را بدون اطلاع یا رضایت دانشگاه، اهداکنندگان یا خانواده‌های آنها از محل نگهداری اجساد خارج کرده و به خریدارانی در ایالت‌های دیگر منتقل می‌کردند.

به گزارش ایسنا، لاج در دسامبر ۲۰۲۵ به اتهام سرقت و قاچاق اعضای بدن انسان به هشت سال زندان محکوم شد. همسر او نیز پیش‌تر به یک سال زندان محکوم شده بود. در این پرونده، شش نفر دیگر که اعضای بدن را از لاج خریداری کرده بودند نیز به جرم خود اعتراف کردند و محکوم شدند.

اکنون هاروارد تلاش می‌کند با پرداخت این مبلغ، پرونده حقوقی را به شکلی گسترده حل‌وفصل کند. دانشگاه اعلام کرده است که از دادگاه خواهد خواست دو صندوق برای تسویه دعاوی گروهی ایجاد کند که ارزش مجموع آنها به ۵۳ میلیون دلار می‌رسد. روند تخصیص این مبلغ و پرداخت به افراد واجد شرایط ممکن است چند ماه طول بکشد.

رئیس دانشکده پزشکی هاروارد و رئیس آموزش پزشکی این دانشگاه در نامه‌ای به خانواده‌های آسیب‌دیده، اقدامات مدیر سابق سردخانه را «نفرت‌انگیز، مشمئزکننده و خیانتی آشکار به ارزش‌های جامعه پزشکی» توصیف کرده‌اند. آنها همچنین از خانواده‌های اهداکنندگانی که ممکن است تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفته باشند، عذرخواهی و ابراز همدردی کرد.

اما هاروارد تنها به پرداخت غرامت اکتفا نکرده است. دانشکده پزشکی این دانشگاه اعلام کرده از سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۸ یک صندوق بورسیه سالانه ایجاد خواهد کرد تا از اهداکنندگان جسد برای آموزش آناتومی قدردانی شود.

طرح توافق همچنین هاروارد را موظف می‌کند نامه‌ای برای خانواده‌های شاکی ارسال کند که در آن اقدامات مجرمانه لاج به‌صراحت محکوم شود و جزئیات اصلاحات انجام‌شده در برنامه اهدای جسد نیز توضیح داده شود.