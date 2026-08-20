جوان آنلاین: ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این کشور هیچ پیشنهادی درباره سفر احتمالی استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکرهکنندگان آمریکایی به مسکو دریافت نکرده است، اما آمادگی دارد چنین دیداری را بهسرعت ترتیب دهد.
به گزارش ایسنا، زاخارووا در گفتوگو با روزنامه «ایزوستیا» گفت: «ما موضع واشنگتن درباره حلوفصل بحران اوکراین را از نزدیک دنبال میکنیم. هیچ پیشنهاد مشخصی درباره دیدارهای جدید با مذاکرهکنندگان آمریکایی دریافت نکردهایم؛ ظاهراً آنها اکنون بر وضعیت خاورمیانه متمرکز هستند.»
او افزود: «گزارشهایی درباره سفر احتمالی استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا و جرد کوشنر به مسکو بهطور دورهای در رسانهها منتشر میشود. طبیعتاً ما آمادهایم این دیدار را خیلی سریع ترتیب دهیم، اما هیچ درخواست رسمی در این زمینه دریافت نشده است.»
سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین به اظهارات پیشین «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد که گفته بود مذاکرات برای حلوفصل بحران اوکراین به ایدههای جدید نیاز دارد.
زاخارووا در این رابطه گفت: «از طرف خودمان، آماده شنیدن ابتکارات سازنده واشنگتن هستیم.»
او در عین حال تأکید کرد هرگونه طرح برای پایان دادن به بحران اوکراین باید منافع روسیه را در نظر بگیرد.
زاخارووا گفت: «تأکید میکنیم که هر گزینهای برای پایان دادن به بحران پیرامون اوکراین باید منافع روسیه را در نظر داشته باشد؛ بحث درباره خواستههای حداکثری کییف و حامیان اروپایی آن که واقعیتهای میدانی را منعکس نمیکند، هیچ معنایی ندارد.»