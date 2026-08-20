مدیرعامل شرکت روس‌اتم تأکید کرد این شرکت روسی با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های در حال گسترش علیه آن، به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران، مصر، مجارستان و هند ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، «الکسی لیخاچف» روز پنجشنبه در پیامی به کارکنان روس‌اتم همزمان با هشتاد و یکمین سالگرد شکل‌گیری صنعت هسته‌ای روسیه افزود: روس‌اتم در شرایط محدودیت‌ها و تحریم‌های فزاینده فعالیت می‌کند، اما قاطعانه به پیروزی اعتقاد دارد؛ درست همانطور که نسل اولین دانشمندان هسته‌ای ما اعتقاد داشتند.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: مانند ۸۱ سال پیش، چالش‌هایی که ما به آنها پاسخ می‌دهیم، مستقیماً با امنیت و توسعه مستمر کشور روسیه در ارتباط هستند.

رئیس صنعت هسته‌ای روسیه گفت: در سال ۱۹۴۵، دستیابی به برابری هسته‌ای با ایالات متحده یک مأموریت کلیدی بود و امروز باید ضمن تقویت سپر هسته‌ای، در تعدادی از رشته‌ها به پیشتازی در عرصه فناوری دست یابیم.

لیخاچف اظهار داشت: سفارش‌های بخش دفاعی روسیه را به صورت کامل در دستور کار داریم. مقدمات راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای ساخته شده بر اساس طرح‌های روس‌اتم در ترکیه، بنگلادش و چین نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت روس‌اتم اظهار داشت: در حال آغاز پروژه‌های ساختمانی نیروگاه‌های اتمی جدید در ازبکستان و قزاقستان هستیم و علاوه بر این، کار گسترده‌ای را برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای برای مصرف داخلی روسیه آغاز کرده‌ایم.

بنا بر این گزارش، صنعت هسته‌ای روسیه ۸۱ سال قبل در چنین روزی (۲۰ آگوست ۱۹۴۵) با تشکیل کمیته ویژه و نخستین اداره استفاده از انرژی اتمی در دوران اتحاد شوروی شکل گرفت.

به گزارش ایرنا، لیخاچف مدیرعامل شرکت روس‌اتم آبان ۱۴۰۴ در گفت‌و‌گو با شبکه اول تلویزیون روسیه خاطرنشان کرده بود که این شرکت ساخت دو واحد نیروگاه هسته‌ای- هر یک با ظرفیت یک هزار مگاوات- در مجاورت واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر را در دستور کار دارد و روند ساخت در حال پیشرفت است.

شرکت دولتی روس‌اتم دوم مهر ۱۴۰۴ نیز اعلام کرد: تهران و مسکو تفاهم‌نامه‌ای درباره همکاری در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک در ایران امضا کردند.

این تفاهم‌نامه پس از دیدار محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و لیخاچف مدیرعامل شرکت روس‌اتم در مسکو به امضا رسید.

چهارم مهر ۱۴۰۴ نیز موافقت‌نامه اجرایی ساخت و احداث چهار واحد نیروگاه اتمی از نوع نسل سوم و پیشرفته به ارزش ۲۵ میلیارد دلار در سیریک هرمزگان بین شرکت ایران هرمز و شرکت پروژه روس اتم امضا شد.